В финал шоу «Кондитер.Дети» вышла юная жительница Новосибирска

В новом сезоне шоу «Кондитер. Дети» 11-летняя Мирослава из Новосибирска прошла в финал.

На программу она принесла торт «Антигравитация».

Он был сделан в виде взлетевших над землей кроссовок. Состав: шоколадный бисквит, крем-чиз и прослойка из смородины. Члены жюри высоко оценили торт юной сибирячки.

Ренат Агзамов, один из участников жюри и известный кондитер, дал несколько кулинарных советов.

Мирослава прошла в финал, но при готовке бисквита перенервничала и покинула шоу, так как была не уверена в себе.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские кондитеры дефицита сахара не испытывают.