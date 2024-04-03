В финал шоу «Кондитер.Дети» вышла юная жительница Новосибирска

В новом сезоне шоу «Кондитер. Дети» 11-летняя Мирослава из Новосибирска прошла в финал.
На программу она принесла торт «Антигравитация».
Он был сделан в виде взлетевших над землей кроссовок. Состав: шоколадный бисквит, крем-чиз и прослойка из смородины. Члены жюри высоко оценили торт юной сибирячки.
Ренат Агзамов, один из участников жюри и известный кондитер, дал несколько кулинарных советов.
Мирослава прошла в финал, но при готовке бисквита перенервничала и покинула шоу, так как была не уверена в себе.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские кондитеры дефицита сахара не испытывают.
Источник фото: Телеканал «Пятница»
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