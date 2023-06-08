В Новосибирске определили ответственного за благоустройство дворов

Единственным ответственным за ход и результаты благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, станет исключительно департамент энергетики и ЖКХ. До этого, как сообщают в департаменте, дворовое благоустройство было «вотчиной» сразу нескольких подразделений руководства муниципалитета. Данные изменения в нормативно-правовой базе должна утвердить сессия горсовета.

— Мы занимаемся благоустройством дворов по муниципальной программе ЖКХ, — говорит руководитель департамента Дмитрий Перязев. — Поэтому делим полномочия. Общественные пространстве — это полномочия департамента культуры, спорта и молодёжной политики, дворовые территории проезды к ним — департамента энергетики и ЖКХ. То есть, теперь мы ставим точку в этом распределении обязанностей.

Напомним, что решением апрельской сессии Заксобрания 255 млн рублей областного бюджета направят на благоустройство дворовых территорий (около 80 объектов). Кроме того, за счет бюджета города будет отремонтировано ещё почти 100 дворов на сумму 210 млн рублей. Также по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» планируется ремонт 41 объекта на 189 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, какие компании выступят подрядчиками в благоустройстве дворовых территорий в этом году.