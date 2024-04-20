В голосовании за объекты благоустройства приняли участие почти 244 тысячи новосибирцев

Общее число проголосовавших за объект благоустройства Новосибирска, которые будут претендовать на получение федерального финансирования в 2025 году, на 20 апреля составило около 244 тысяч (на вечер 19 апреля — 155 тысяч). Такие цифры можно увидеть на сайте голосования. На вечер 19 апреля, по данным мэрии, в тройке лидеров были следующие площадки: парк им. Кирова, набережные на ул. Саввы Кожевникова и на ОбьГЭСе.

— Следим за ходом голосования. Заметно, что появился соревновательный дух. Еще есть время выразить свое мнение. Конечный результат мы узнаем 30 апреля, — отметил начальник управления молодежной политики мэрии города Новосибирска Евгений Твердохлебов.

В перечне объектов для голосования – восемь локаций из всех районов и округов города.

Ранее редакция сообщала о том, что для победы в конкурсе Новосибирску необходимо не менее 400 тысяч голосов.