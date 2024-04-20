Жители Новосибирска требуют решить проблему с заторами на переездах Транссиба

Петицию на сайте онлайн-голосования разместила Татьяны Киричек. Она требует от органов власти заняться решением проблемы по обеспечению комфортного проезда через железнодорожные переезды «Бетонка» и «Ипподром».
— Люди часами стоят в пробках, которые возникают на переездах через Транссиб. Эти пробки становятся местом концентрации ДТП, — пишет автор петиции. — Дорога до моей работы занимает 7 км, но я трачу на нее до 1,5 часов в одну сторону.
При этом Татьяны Киричек отметила, что количество машин на дорогах увеличивается, в локации возводятся новые микрорайоны, а на Станционной предприятиям требуется все больше рабочих рук, то есть проблема будет только усиливаться.
На момент публикации материала под петицией подписалось более 6,2 тысяч человек.
Олег Клемешов пояснил, что начинается работа по проектированию развязки на Дукача с выходом на Станционную. Предполагается, что она будет проходить в районе завода Медпрепаратов. Ранее в мэрии поясняли, что запуск развязки позволит подвести общественный транспорт к остановке электричек на ж/д станции «Пригородный простор».
Ранее редакция сообщала о том, что продление трамвайных путей на Титова заложили в бюджет Новосибирска.
Фото 2ГИС\\Автор: Игорь Чудопалов, Алёна Сергиенко
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