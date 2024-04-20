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Жители Новосибирска требуют решить проблему с заторами на переездах Транссиба

  • 20/04/2024, 14:10
Автор: Юлия Данилова
Жители Новосибирска требуют решить проблему с заторами на переездах Транссиба
Люди часами стоят в пробках на «Бетонке» и «Ипподроме».

Петицию на сайте онлайн-голосования разместила Татьяны Киричек. Она требует от органов власти заняться решением проблемы по обеспечению комфортного проезда через железнодорожные переезды «Бетонка» и «Ипподром».

— Люди часами стоят в пробках, которые возникают на переездах через Транссиб. Эти пробки становятся местом концентрации ДТП, — пишет автор петиции. — Дорога до моей работы занимает 7 км, но я трачу на нее до 1,5 часов в одну сторону.

При этом Татьяны Киричек отметила, что количество машин на дорогах увеличивается, в локации возводятся новые микрорайоны, а на Станционной предприятиям требуется все больше рабочих рук, то есть проблема будет только усиливаться.

На момент публикации материала под петицией подписалось более 6,2 тысяч человек.

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 Напомним, в ходе отчета и.о. мэра Новосибирска Олега Клемешова по итогам работы муниципалитета в 2023 году депутат Александр Бурмистров сообщил, что к нему обращаются жители Троллейного жилмассива с жалобами на постоянные пробки на Бетонном переезде. Он поинтересовался, прорабатывается ли вопрос о реконструкции переезда.

Олег Клемешов пояснил, что начинается работа по проектированию развязки на Дукача с выходом на Станционную. Предполагается, что она будет проходить в районе завода Медпрепаратов. Ранее в мэрии поясняли, что запуск развязки позволит подвести общественный транспорт к остановке электричек на ж/д станции «Пригородный простор».

Ранее редакция сообщала о том, что продление трамвайных путей на Титова заложили в бюджет Новосибирска.

Фото 2ГИС\\Автор: Игорь Чудопалов, Алёна Сергиенко

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Рубрики : Общество Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : развязка пробки в городе переезд


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