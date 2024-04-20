В Новосибирской области назначены новые судьи

Президент России подписал указ о назначении новых судей в суды Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба Судебного департамента региона:
Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске образован третий отдел по расследованию особо важных дел.
Фото из телеграм-канала Судебного департамента Новосибирской области
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