В Новосибирской области назначены новые судьи

Президент России подписал указ о назначении новых судей в суды Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба Судебного департамента региона:

Сергей Довыденко назначен председателем Венгеровского районного суда Новосибирской области;

Вера Галина — председателем Дзержинского районного суда Новосибирска;

Елена Широкова — судьёй Новосибирского районного суда Новосибирской области;

Илона Высоцкая и Елена Козлова — судьями Октябрьского районного суда Новосибирска;

Дарья Дмитриева и Виктор Лисневский — судьями Первомайского районного суда Новосибирска;

Марина Никитина — судьёй Советского районного суда Новосибирска;

Юлия Лебедева и Татьяна Лысакова — судьями Сузунского районного суда Новосибирской области.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске образован третий отдел по расследованию особо важных дел.