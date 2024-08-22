В Новосибирске задержана группа банковских мошенников

В Новосибирске задержали мошенников, которые получили доступ к личным кабинетам граждан в системах дистанционного банковского обслуживания.

Подозреваемые оформляли на других людей кредиты, затем создавали виртуальные банковские карты и бесконтактным способом получали деньги в банкоматах. Ущерб от их действий составил более 700 тысяч рублей.

В группу входили трое жителей Новосибирска и Новосибирской области в возрасте от 18 до 28 лет.

Во время обысков по местам проживания задержанных было изъято шесть компьютеров, одиннадцать банковских карт, одиннадцать телефонов, восемьдесят две сим-карты и деньги.

– По данному факту следователем отдела полиции № 5 «Дзержинский» УМВД России по городу Новосибирску возбуждено уголовное дело, – говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.

В отношении одного из фигурантов решается вопрос о выборе меры пресечения. В отношении двух других избрана мера пресечения в форме подписки о невыезде и надлежащего поведения.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске обокрали Институт катализа СО РАН.