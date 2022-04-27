В Горном Алтае готовят культурную программу к новому туристическому сезону

В урочище Ойбок Усть-Канского района Республике Алтай с 8 по 10 июля пройдет XVII Межрегиональный праздник алтайского народа Эл Ойын, посвященный Году культурного наследия народов России и 100-летию Ойротской автономной области. По сообщению пресс-службы правительства региона, общая площадь отведенной под праздник территории составляет около 60 га. Основная часть подготовительных работ была выполнена в прошлом году, но проведение было отложено в связи с антиковидными ограничениями.

Уже построена трибуна на 4,1 тысячи человек, аилы для приема официальных делегаций, Город мастеров, ипподром с песчаной беговой дорожкой протяженностью 1,6 км, площадка для выставки племенных животных. В рамках обустройства пробурена скважина, проложены сети электроснабжения с уличным освещением, сделаны уборные, в том числе для маломобильных граждан. Также готовы съезды с региональной дороги и дорога к палаточному городку, обустроена лестница к Усть-Канской пещере.

Во время праздника пройдут соревнования по алтай шатра (алтайские шашки), гиревому спорту, метанию булавы, бегу тоҥжаанов (бег с человеком на закорках), камчы (владение плеткой), тебек (для состязания используется тебек — кусочек шкуры барана или козла, утяжеленный свинцом или иным грузом), поднятию камня, лазанию на кедр, борьбе кÿреш, стрельбе из лука. Кроме того, запланированы соревнования по конным видам спорта: скачки, эстафета, кӧк бöрÿ, объездка необученной лошади.

Праздник Эл Ойын (алт. — «народные игры») известен с древних времен, история современного Эл Ойына ведется с 1988 года, впервые он состоялся в селе Ело Онгудайского района. С тех пор и до пандемии коронавируса он проходил один раз в два года.

Наряду с праздником Эл Ойын в республике проводится фестиваль «Родники Алтая». Это межрегиональный праздник русской культуры. Эти два фестиваля являются визитной карточкой региона.

— На таких праздниках представлены все мастеровые, которые вышли на уровень высокого качества продукции, могут конкурировать, а самое главное — это уже профессионалы, которые работают на постоянной основе, передавая опыт традиционных промыслов другим, радуя своей продукцией туристов, — говорит член правления ООО «Ярмарочное колесо» Вадим Комаров. — В последние годы мы наблюдаем рост числа таких умельцев, это придает уверенность, что в будущем именно они и станут основой для проведения новых ярмарок, мастер-классов. Только на площадке «Ярмарочного колеса», летней ремесленной ярмарки, сейчас работают около 50 умельцев, которые ездят и по другим фестивалям, реализуют свою продукцию: одежду, гончарные и кованые изделия, сувениры, мыло.

По его словам, такие праздники дают возможность туристам ознакомиться с традициями, культурой народов, проживающий в Республике.

По информации Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, в 2021 году в регион приехали 2,18 млн туристов, в 2020 году — 2,02 млн.

Ранее редакция сообщала, что пока на цены в санаториях повлиял только рост стоимости продуктов. А также о том, что на Алтае придумали фитнес-маршрут для туристов.