Американская логистическая корпорация UPS приостановила работу в России

Логистическая компания United Parcel Service (UPS) объявила о приостановке деятельности в России, Белоруссии и на Украине, оворится в сообщении на сайте компании.

— UPS продолжает внимательно следить за ситуацией, — говорится в сообщении.

UPS является крупнейшей в мире службой экспресс-доставки, работает более чем в 220 странах. Компания работает более чем на 570 собственных, арендованных или чартерных самолетах. Штат UPS насчитывает около 540 тысяч человек по всему миру.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.