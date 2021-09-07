В Новосибирске на 24% выросло количество банкротов

Поступления в бюджет от добровольного погашения задолженности в рамках согласительных процедур при банкротстве составили в Новосибирской области с начала года 466 млн руб. Это треть всех поступлений от процедур банкротства за 7 месяцев 2021 года, сообщила пресс-служба УФНС по Новосибирской области.

В целом в регионе за январь-июль в ходе и по результатам процедур банкротства в бюджет поступило более 1,2 млрд руб., что почти на 7% больше результатов аналогичного периода прошлого года (01.08.2020 – 1,1 млрд руб.). Причем существенная часть поступлений обеспечена за счет уплаты текущих платежей – 599 млн руб.

Начальник отдела обеспечения процедур банкротства УФНС России по Новосибирской области Ольга Кошляк отмечает: на положительную динамику поступлений текущих платежей в делах о банкротстве существенно повлияло изменение правоприменительной практики. Верховным Судом Российской Федерации сформирован единый правовой подход в вопросе приоритетного погашения текущих обязательных платежей, связанных с залоговым имуществом должника-банкрота.

В Новосибирской области в делах о банкротстве залог стоимостью более 5 млн руб. имеют 14 организаций. Наиболее резонансные из них – это дела о банкротстве ООО «Компания Холидей», АО «Сибмост», ОАО «Сибирский завод электротермического оборудования», ОАО Нефтебаза «Красный Яр». Данные банкроты имеют задолженность около 1,5 млрд руб., которая длительное время не погашается.

Кроме того, за 7 месяцев 2021 г. в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, принято мер по привлечению к субсидиарной ответственности контролирующих должников лиц. Сумма присужденного ущерба составляет 1,1 млрд руб.

С начала года количество банкротов в регионе приросло почти на 24% и составляет 3 960 дел. В общей массе банкротов 77% занимают процедуры банкротства граждан, их количество увеличилось с начала года в 1,3 раза, что в целом соответствует общероссийской тенденции.

Стоит отметить, что динамика корпоративных банкротств с начала года не столь значительна – рост на 5% (по состоянию на 01.08.2021 организаций-банкротов 914).