В Госдуме предлагают разрешить выпускникам пересдавать ЕГЭ не через год, а тем же летом

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (фракция ЛДПР) предложил министру просвещения РФ Сергею Кравцову позволить выпускникам пересдавать единый госэкзамен не на следующий год, как это сейчас заведено, а в год его проведения перед сентябрем, передает ТАСС.

Парламентарий привел данные исследований, согласно которым 73% школьников, сдающих ЕГЭ, жалуются на стресс, а 22% из них и вовсе в это время принимают успокоительные препараты. Борис Чернышов уверен, что корень зла в том, что выпускник может пересдать экзамен или улучшить результат только через год.

— При этом в текущей ситуации экономика и промышленность страны как никогда остро ощущают нехватку молодых профессионалов, — отмечает он.

Вице-спикер Госдумы считает, что таким образом школьники почувствуют себя увереннее и будут демонстрировать гораздо лучшие результаты.

Напомним, что сдача ЕГЭ в этом году начнется с 26 мая.

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