В Госдуме предложили объявить 1-е сентября днем общенационального перехода в Telegram

Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко обратился в Минцифры с предложением перевести всех госслужащих с мессенджера WhatsApp на Telegram в единый день для смены средства коммуникации, пишет ТАСС, в частности, 1-го сентября текущего года.

Таким образом, по мнению парламентария, можно помочь людям «перебороть страх перехода» на новое приложение.

Диденко считает, что Telegram по функционалу гораздо лучше WhatsApp. Более того, он не связан с компанией Meta (признана в России экстремистской организацией, деятельность запрещена). И раз уж заставить граждан поменять мессенджер нельзя, то госслужащих перевести на Telegram под силу депутатам и правительству.

Напомним, что в СМИ рассказывали о суде, который состоится 1 июня по протоколу в отношении мессенджера WhatsApp. Компания обвиняется по административной статье о неудалении запрещенной информации, за которую грозит наказание в виде штрафа до четырех млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что WhatsApp добавил опцию редактирования отправленных сообщений.