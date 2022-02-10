В Госдуме предложили обязать госорганы создавать страницы в соцсетях

Законопроект «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» был размещён в базе парламента в среду.

В пояснительной записке к проекту говорится, что необходимо обязать органы власти и организации, подведомственные госорганам и органам местного самоуправления, создавать и вести аккаунты в соцсетях. Кроме того, в документе предлагается законодательно закрепить понятие «официальная страница».

Авторы проекта указывают, что поправки призваны повысить открытость функционирования государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, а также дать гражданам возможность получать полную и достоверную информацию об их работе. В пояснительной записке отмечается, что иметь сайты организаций и органов в современных реалиях недостаточно, поскольку соцсети стали наиболее популярным среди граждан способом коммуникации.

На этих официальных страницах госорганы должны будут размещать данные об опросах и иных мероприятиях, которые помогут выяснить мнение граждан. Также они будут обязаны публиковать тексты или видеозаписи официальных выступлений и заявлений руководителей и их заместителей.

В случае принятия проекта закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.