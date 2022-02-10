Мэрия Новосибирска объявила конкурс по концессии на «комфортные» остановки

Мэрия города Новосибирска объявила открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов дорожного сервиса на территории города Новосибирска. Заявки будут приниматься до 28 февраля.

В рамках соглашения концессионер установит 210 остановок общественного транспорта двух типов: первый — 140 навесов, второй — 70 навесов с павильонами для оказания услуг дорожного сервиса. Кроме того, для размещения единого пункта управления (ЕПУ) будет реконструировано помещение по адресу: проспект Дзержинского, 79.

Обязательный объем инвестиций — не менее 395 млн рублей.

Срок действия концессионного соглашения — 15 лет.

— В конкурсе может принять участие индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договор о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица. Заявитель должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам конкурса Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и конкурсной документацией, — уточняют в мэрии.

Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрыты на заседании конкурсной комиссии 29 марта. Конкурсные предложения будут приниматься до 1 июля 2022 года. В этот день комиссия вскроет конверты с конкурсными предложениями.

Концессионное соглашение будет подписано в течение 30 рабочих дней со дня направления победителю конкурса или иному лицу, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения, проекта концессионного соглашения и копии протокола о результатах проведения конкурса.

Напомним, на предыдущий конкурс по развитию сети «умных» остановок не было подано ни одной заявки. Конкурс объявлялся дважды. Первый раз он был приостановлен УФАС по жалобе ПАО «Ростелеком». Объектом концессионного соглашения были 250 модулей определенного типа. Стоимость первой остановочной концессии составляла 368 млн рублей.

На минувшей неделе на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть, отвечая на вопрос корреспонденту Infopro54 также отметил, что муниципалитет готовит предложение по развитию остановочных комплексов для предпринимателей в рамках инвестиционных договоров.