В Госдуме предложили повысить штрафы для чиновников за оскорбление россиян

В Государственной Думе будет рассмотрен законопроект, который предлагает увеличить штрафы для должностных лиц за оскорбление граждан. Документ был опубликован в базе данных Государственной Думы.

Авторами инициативы стали депутаты Владимир Плякин и Амир Хамитов. Они обратили внимание на то, что в последнее время были увеличены штрафы для граждан за различные правонарушения, включая нарушение правил дорожного движения. При этом, как подчеркнули депутаты, штрафы для чиновников за оскорбление или игнорирование обращений граждан ни разу не индексировались с момента их введения.

Законодатели предлагают увеличить размер штрафов за оскорбление с нынешних максимальных 100 тысяч рублей до диапазона от 75 тысяч до 150 тысяч. В случае повторного нарушения штрафы могут составить от 150 тысяч до 225 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирца оштрафовали за незаконный запуск беспилотника. Он применил беспилотник недалеко от аэродромов.