Троллейбус до Пашино запустят в Новосибирске

В прошлом году в Новосибирске была проведена работа по оптимизации сети общественного транспорта. 7 троллейбусных маршрутов, на которые встали машины с удлинённым автономным ходом (20-30 км), удалось продлить до периферийных жилмассивов: Стрижи, Снегири, Родники, Ключ-Камышенское плато и т.д. Об этом на аппаратном совещании сообщил вице-мэр Иосиф Кодалаев.

— Сейчас мы прорабатываем возможность увеличения автономного хода троллейбусов до 40 км. Наши партнеры, которые модернизируют технику, заявили, что в этом году поставят первую партию таких троллейбусов. Пилотный проект планируем запустить в Пашино, — отметил чиновник.

По данным мэрии, на данный момент в автопарке города 258 новых троллейбусов, 72 модернизированных трамвая, 210 автобусов. Доля муниципального общественного транспорта в перевозках с 2022 по 2024 год выросла с 35% до 55%. Объем перевозок — с 67 млн до 111 млн человек в год. Кодалаев подчеркнул, что мэрия намерена и дальше наращивать парк, а также долю муниципальных перевозок на транспортном рынке города.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске отремонтируют 12 километров контактной сети трамваев и троллейбусов.