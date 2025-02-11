Еще два маршрута в Новосибирске переведут на муниципальный контракт

В 2024 году мэрия Новосибирска приняла решение о поэтапном переводе перевозчиков общественного транспорта на муниципальный контракт. С 1 апреля по этой схеме начнут работать 53 маршрут до Пашино и 16 маршрут до Затона. Об этом на аппаратном совещании сообщил первый вице-мэр Новосибирска Иосиф Кодалаев.

— При работе в рамках муниципального контракта основным приоритетом является обеспечение работы перевозчика вне зависимости от наполняемости транспорта. Это позволит нам добиться соблюдения расписания и повысит транспортную доступность отдаленных районов, — добавил Кодалаев.

Напомним, в ценах 2022 года на проведение транспортной реформы Новосибирску были необходимы 10 млрд рублей. Всего на муниципальный контракт планировалось перевести около 100 маршрутов. При этом бюджет должен был возмещать перевозчикам затраты, связанные с муниципальными контрактами на общественный транспорт.

— Чтобы перевести на контракт весь наземный транспорт в Новосибирске, требуются серьезные суммы. Работаем по этой теме с правительством. Сказать, что в 2024 году мы переведем на контракт все маршруты в городе, я не могу, — отмечал Олег Клемешов, на тот момент бывший и.о. мэра Новосибирска.

На начало 2024 года 14 маршрутов общественного транспорта в Новосибирске были переведены на муниципальный контракт. С этим же показателем город закончил 2024 год.

При этом в мэрии признавали, что в муниципалитет поступает много жалоб от жителей по вечерним рейсам, особенно в отдаленные микрорайоны. Жалобы сохраняются и в 2025 году.

Напомним, за счет обновления муниципального парка мэрия уже за три года добилась увеличения доли в пассажироперевозках с 35% до 55%, подвинув с этого рынка частников. В 2024 году всеми видами муниципального транспорта в городе перевезено 111 млн пассажиров, из них 86 млн воспользовались метрополитеном. По данным департамента транспорта мэрии, общий объем перевозок всеми видами транспорта в 2023 году в Новосибирске составлял 281 млн пассажиров.

На данный момент в городе действует 117 муниципальных маршрутов: 14 троллейбусных, 10 трамвайных, 59 автобусных и 34 маршрутки.

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