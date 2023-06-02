В Госдуме предложили привлечь таксистов к борьбе с украинскими дронами

Член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов в беседе с URA.RU поделился идеей отслеживания дронов ВСУ, чтобы потом передавать сведения военным для уничтожения беспилотников (БПЛА), при помощи таксистов, на автомобили которых будут установлены спецустройства.

По словам парламентария, в настоящее время создан общественный Центр поддержки оборонных инноваций, где ведутся разработки антидронного оборудования.

— В основном, конечно, для поддержки наших бойцов на передовой, — уточняет Кузнецов.

Однако один из разработчиков сообщил, что с помощью системы такси реально отслеживать появление БПЛА. При этом она не требует больших финансовых вложений. — Если властям это предложение будет интересно, мы покажем, расскажем, можно начать тестировать, — заключил Дмитрий Кузнецов.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске планируют запустить серийное производство беспилотников.