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Экс-председателю Новосибирского областного суда Римме Шатовкиной вновь отказали в пересмотре дела

  • 02/06/2023, 10:34
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Экс-председателю Новосибирского областного суда Римме Шатовкиной вновь отказали в пересмотре дела
Следующей инстанцией, куда она может обратиться с жалобой, является Верховный суд РФ.

8-й кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово оставил без изменения приговор экс-председателю Новосибирского областного суда Римме Шатовкиной, осужденной на три года условно за превышение должностных полномочий. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на пресс-службу кассационного суда. Следующей инстанцией, куда может обратиться с жалобой Римма Шатовкина, является Верховный суд РФ.

Напомним, уголовное дело в отношении Риммы Шатовкиной было возбуждено в январе 2021 года, преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Новосибирской области. По данным следствия, в июле 2018 года Шатовкина без правовых оснований истребовала в районном суде копии процессуальных документов о возбуждении уголовного дела по мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении должностного лица управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области и обыске в его жилище. Затем указанные материалы оказались у подозреваемых по расследуемому уголовному делу, которые приняли меры к уничтожению части доказательств совершения преступлений. Впоследствии двум фигурантам были вынесены обвинительные приговоры.

В октябре 2022 года Барнаульский Центральный районный суд вынес Римме Шатовкиной приговор в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. Также она была лишена права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 2 года.

Вину по предъявленному обвинению экс-председатель областного суда не признала.

Ранее редакция рассказывала о том, что нового председателя Новосибирского облсуда нашли в Иркутске.

Фото с сайта Новосибирского областного суда

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Римма Шатовкина


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