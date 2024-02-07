Арестован директор генподрядчика, строившего ЖК «Покровский» в Новосибирске

В Сочи недавно был задержан учредитель ООО «СМУ – 9» Вадим Кек. Позавчера его привезли в Новосибирск. Вчера в Центральном районном суде Новосибирска состоялось закрытое заседание, где суд избрал застройщику меру пресечения — домашний арест. Об этом сообщил источник Inforpo54.

— Несмотря на все ходатайства прокуратуры и следователей, Вадим Кек был отпущен под домашний арест, — пояснил собеседник редакции. — Сейчас материалы по этому предпринимателю, рассматриваются в Кировском, Октябрьском, Заельцовском отделениях полиции в отделах по борьбе с экономическими преступлениями, а также в Главном следственном управлении по Новосибирской области.

Собеседник редакции сообщил, что рассмотрение дела началось в 10 утра 6 февраля и закончилось около 6 вечера. По его словам, дело рассматривалось без имени подозреваемого.

В Судебном департаменте Новосибирской области редакции подтвердили, что суд избрал меру пресечения Вадиму Кеку, ранее занимавшему должность генерального директора ООО «СМУ № 9». Также подтверждено, что он отправлен под домашний арест до 5 апреля 2024 года. Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, ООО «СМУ – 9» выступала генподрядчиком ООО «Региональная инвестиционная компания», которая возводила ЖК «Покровский». В 2022 году ООО «Коммерческий банк «Энергобанк» подал в Арбитражный суд Новосибирской области о признании ООО «РИК» банкротом. Сумма иска составляла 1,57 млрд рублей. Решением суда от 28.02.2023 компания была признана банкротом, в отношении нее открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждена Евгения Алексеенко.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области в апреле 2022 года ООО «СМУ № 9» также было признано банкротом. В отношении него открыто конкурсное производство. В ноябре 2022 года конкурсный управляющий подавал заявление в Арбитражный суд Новосибирской области заявления о взыскании убытков с Вадима Кека в пользу ООО «СМУ №9» в размере 473 784 508,52 рублей. Как отмечалось в заявлении, «средства были получены из кассы должника в 2017-2020 годах без предоставления авансовых отчетов и иных документов, подтверждающих расходование на нужды должника».

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 24.11.2022 в отношении Вадима Кека введена процедура реализации имущества.

ООО «СК СМУ 9», также занималось строительством ЖК «Кировский». Кроме того, компания завершала строительство домов на улице Тульской, 80 и 82, а также на ул. Петухова, 01Б.

Напомним, жители ЖК «Покровский» в декабре 2023 года выходили на митинг в центр города. Люди заявили, что не понимают откуда взялась такая задолженность по объекту, а также что не согласны с переселением в отдаленные районы Новосибирска, куда им предложили съехать из центра города с доплатой. Ранее сообщалось, что ППК «Фонд развития территорий» профинансирует дома ЖК «Покровский» второй очереди и их введут в эксплуатацию до конца 2023 года. Однако, до сих пор не введено около 200 квартир.

Дольщики также заявили, что направляли свои вопросы и обращения на прямую линию В.В. Путину, которая проходила 14 декабря.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска надеется в 2024 году закрыть вопрос с долгостроями.