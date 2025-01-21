В Госдуме предложили увеличить лимиты выплат по ОСАГО после ДТП почти на треть

В Государственной Думе зарегистрирован законопроект № 821112-8, вносящий изменения в закон об ОСАГО. Предлагается увеличить на 30% лимиты страхового возмещения за ущерб, причинённый жизни и здоровью потерпевших, а также за ущерб, нанесённый имуществу.
Согласно законопроекту, страховщики ОСАГО будут обязаны возмещать ущерб, причинённый жизни или здоровью каждого пострадавшего, в размере 650 тысяч рублей вместо существующих 500 тысяч рублей.
Также предлагается увеличить лимиты выплат за имущественный ущерб с 400 тысяч рублей до 520 тысяч рублей.
— Учитывая доходы и расходы страховых компаний по ОСАГО, полагаем, что предлагаемое законопроектом увеличение страховых сумм на 30% не должно повлечь за собой увеличения предельных размеров базовых ставок страховых тарифов (их минимальных и максимальных значений, выраженных в рублях) и коэффициентов страховых тарифов, — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Если законопроект будет принят, он вступит в силу 1 сентября 2025 года.
В течение последних десяти лет размеры страховых выплат по ОСАГО не менялись. Однако за это время существенно возросла стоимость запчастей для ремонта автомобилей, самих ремонтных работ, а также медицинских услуг. Всё это требует пересмотра размера страховых сумм в рамках ОСАГО, говорится в пояснительной записке к проекту закона.
Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году завершается срок автоматического продления прав. За управление автомобилем с недействительными правами предусмотрен штраф в размере до 15 тысяч рублей.
Источник фото: Infopro54 / Автор — Юлия Данилова
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