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Правительство РФ попросят спасти бердскую обувную фабрику

  • 22/07/2022, 10:07
Автор:
новости Новосибирска
Сейчас ее пытаются вывести из общей конкурсной массы OR GROUP, чтобы найти нового инвестора.

Как сообщил на своей странице ВКонтакте депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко, на этой неделе он посетил производство обувной фабрики «С-ТЕП» (Торговая марка S-TEP. — Ред.)

— Предприятие оказалось заложником ситуации. Несколько лет назад фирма вошла в группу компаний, которая недавно допустила дефолт. Фабрика является поручителем и залогодателем по обязательствам группы, которые составляют более 7 млрд. рублей, — пишет Аксененко. — Введенный мораторий (в рамках антисанкционных мер) на банкротство, который мы еще по весне одобрили в Госдуме, воодушевил персонал. Но часть оптовых заказчиков все же отказалась размещать на фабрике заказы, кто-то отказался авансировать, сырьевики затребовали полную предоплату. Началось сокращение производства и персонала. Служба судебных приставов продолжает аресты денежных средств на расчетных счетах.

Депутат пояснил, что в ходе посещения предприятия вместе с руководителем фабрики  Сергеем Юнгом и замглавы администрации Бердска Жанной Шуровой обсудили возможные варианты выхода из ситуации.

— Я пообещал написать письма на премьер-министра Михаила Мишустина и вице-премьера Дениса Мантурова с призывом к правительству РФ принять участие в спасении системно значимого бердского предприятия регионального уровня. Сами сотрудники надеются именно на это, руководствуются заявлениями правительства о векторе на импортозамещение, — сообщает Сергей Аксененко.

новости Новосибирска

Власти пытаются сохранить производственное предприятие фабрики «Обувь России»

По его информации, на данный момент заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка обратился к руководителям банков с просьбой помочь сохранить производство и выделить его из общей долговой массы группы компаний, чтобы найти инвестора или покупателя на актив.

Александр Аксененко также отметил, что фабрика может выпускать до 1 млн. пар обуви в год и 600 рабочих мест при полной загрузке. На сегодняшний день выпускают 10 пар в день, на производстве работает 42 человека, еще недавно было 380. 1 августа производство с более чем 20-летней историей могут остановить, а оборудование законсервировать.

— Сейчас в активе фабрики 400 единиц техники, в том числе новейшего оборудования. Для того. чтобы заново создать эту инфраструктуру потребуется 1-2 млрд. рублей и еще 5 лет жизни на формирование коллектива, — подчеркивает депутат.

О том, что региональные власти пытаются спасти фабрику Сергей Семка говорил еще на пресс-конференции в апреле. Он также отмечал, что площадка в Бердске — единственное действующее предприятие по производству обуви, которое осталось в структуре OR GROUP.

Напомним, OR GROUP (Ранее ГК «ОбувьРоссии» — Ред.) входит в список системообразующих предприятий в сфере легкой промышленности. Управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, насчитывающей 6691 объект в 293 городах России. Напомним, в начале февраля OR GROUP объявила о фактическом дефолте по облигациям БО-07. В апреле — о дефолтах по всем торгующимся выпускам своих облигаций. На сегодняшний день владельцы облигаций предъявили компании иски в общей сложности почти на 2 млрд рублей.

ГК «Обувь России» приобрела фабрику S-TEP в 2015 году. В 2019 году компания планировала создавать новую производственную площадку в ТОСЭР Линево.

Фото со страницы Александра Аксененко ВКонтакте

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Рубрики : Власть Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : производство бизнес банкротство


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