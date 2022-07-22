Правительство РФ попросят спасти бердскую обувную фабрику

Как сообщил на своей странице ВКонтакте депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко, на этой неделе он посетил производство обувной фабрики «С-ТЕП» (Торговая марка S-TEP. — Ред.)

— Предприятие оказалось заложником ситуации. Несколько лет назад фирма вошла в группу компаний, которая недавно допустила дефолт. Фабрика является поручителем и залогодателем по обязательствам группы, которые составляют более 7 млрд. рублей, — пишет Аксененко. — Введенный мораторий (в рамках антисанкционных мер) на банкротство, который мы еще по весне одобрили в Госдуме, воодушевил персонал. Но часть оптовых заказчиков все же отказалась размещать на фабрике заказы, кто-то отказался авансировать, сырьевики затребовали полную предоплату. Началось сокращение производства и персонала. Служба судебных приставов продолжает аресты денежных средств на расчетных счетах.

Депутат пояснил, что в ходе посещения предприятия вместе с руководителем фабрики Сергеем Юнгом и замглавы администрации Бердска Жанной Шуровой обсудили возможные варианты выхода из ситуации.

— Я пообещал написать письма на премьер-министра Михаила Мишустина и вице-премьера Дениса Мантурова с призывом к правительству РФ принять участие в спасении системно значимого бердского предприятия регионального уровня. Сами сотрудники надеются именно на это, руководствуются заявлениями правительства о векторе на импортозамещение, — сообщает Сергей Аксененко.

По его информации, на данный момент заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка обратился к руководителям банков с просьбой помочь сохранить производство и выделить его из общей долговой массы группы компаний, чтобы найти инвестора или покупателя на актив.

Александр Аксененко также отметил, что фабрика может выпускать до 1 млн. пар обуви в год и 600 рабочих мест при полной загрузке. На сегодняшний день выпускают 10 пар в день, на производстве работает 42 человека, еще недавно было 380. 1 августа производство с более чем 20-летней историей могут остановить, а оборудование законсервировать.

— Сейчас в активе фабрики 400 единиц техники, в том числе новейшего оборудования. Для того. чтобы заново создать эту инфраструктуру потребуется 1-2 млрд. рублей и еще 5 лет жизни на формирование коллектива, — подчеркивает депутат.

О том, что региональные власти пытаются спасти фабрику Сергей Семка говорил еще на пресс-конференции в апреле. Он также отмечал, что площадка в Бердске — единственное действующее предприятие по производству обуви, которое осталось в структуре OR GROUP.

Напомним, OR GROUP (Ранее ГК «ОбувьРоссии» — Ред.) входит в список системообразующих предприятий в сфере легкой промышленности. Управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, насчитывающей 6691 объект в 293 городах России. Напомним, в начале февраля OR GROUP объявила о фактическом дефолте по облигациям БО-07. В апреле — о дефолтах по всем торгующимся выпускам своих облигаций. На сегодняшний день владельцы облигаций предъявили компании иски в общей сложности почти на 2 млрд рублей.

ГК «Обувь России» приобрела фабрику S-TEP в 2015 году. В 2019 году компания планировала создавать новую производственную площадку в ТОСЭР Линево.