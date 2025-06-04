На миллион увеличить маткапитал за рождение первенца предложили в Госдуме

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением увеличить сумму материнского капитала на 1 млн руб. в случае рождения первого ребенка до 24 лет.

Она напомнила, что на проблему позднего родительства указывал в рамках заседания Госсовета в конце 2024 года президент РФ Владимир Путин: в настоящее время средний возраст рождения первого ребенка у женщин составляет 28-29 лет.

По мнению Лантратовой, поддержка россиян, решившихся на родительство в более раннем возрасте, положительно повлияет на демографическую ситуацию в стране.

— Поддержка россиян, решившихся на родительство в более раннем возрасте, будет положительно влиять на демографическую ситуацию в России. Раннее рождение первого ребенка будет увеличивать вероятность рождения последующих детей и снизит риски осложнений при беременности и родах, — считает Лантратова.

Однако инициатива вызвала неоднозначную реакцию среди читателей её телеграм-канала (орфография и пунктуация сохранены).

— Интересная инициатива! Увеличение маткапитала может стать стимулом для молодых родителей, улучшая демографическую ситуацию и поддерживая семьи в решении о раннем родительстве, — уверен Тимофей К. — Плохая инициатива. На второго надо давать и на третьего, — пишет еще один Тимофей. — «Немолодым» семьям не надо оказывать поддержку? Они просто так, наверное, откладывают рождение ребёнка? — пишет Александр. — Вы нормальные? Ода, давайте, чтоб девушки больше рожали, они же мясо. Девушка должна до 30 прожить счастливую жизнь, а потом о детях думать. Лучше бы зп повысили, а не провоцировали глупых девушек рожать раньше. Как же вы любите вливать г в уши. Спасибо, мое поколение точно не хочет жить в России, — комментирует читатель с ником Grin. — Молодёжь всегда в приоритете у государства, поэтому они и могут заниматься саморазвитием, парирует Grin Любовь К. — А Вы тоже заметили что с введением маткапиталов в России сокращается рождаемость? — задает вопрос Андрей.

Напомним, в 2025 году размер капитала на первого ребенка вырос почти на 60 тысяч, и составил 690 266 рублей. Столько же полагается и за второго ребенка, если оба малыша появились на свет ранее 2020 года. Если же второй ребенок родился позже 2020 года, то сумма капитала вырастет на 221 895 рублей и составит 912 162 рубля, при условии, что семья не расходовала средства капитала ранее.

По данным ЗАГС Новосибирской области, в 2024 году в регионе родились 24 923 младенца.

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