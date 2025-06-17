Мэр Новосибирска потребовал наказывать за просрочку благоустройства разрытий рублем

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев потребовал провести инвентаризацию всех разрытий и начать претензионную работу в отношении организаций, которые раскапывают и бросают ямы.

— Если у наших партнеров нет понимания, что так делать нельзя, давайте наказывать их рублем. У каждой ямы должна быть фамилия и необратимые юридические последствия для руководителя с этой фамилией, — подчеркнул глава города на аппаратном совещании.

На сегодняшний день службы мэрии контролируют 224 места проведения земляных работ на улицах города. Из них 146 — объекты с незавершенным благоустройством. Причем на 69 площадках работы зависли с 2024 года.

— За 2025 год организациям, которые ведут разрытия, уже выдано 216 предписаний. Суды вынесли 47 постановлений на 472 тысячи рублей за нарушение сроков благоустройства. Еще 29 административных материалов находится в судах, — отметил начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Александр Стефанов.

Напомним, 16 июня ситуацию с восстановлением участков после завершения работ по ремонту коммуникаций раскритиковал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Делают раскопки, и больше месяца возле ямы ни одного рабочего. Это, конечно, бросается в глаза горожанам и вызывает справедливое неудовольствие, — возмутился глава региона.

Ранее редакция сообщала о том, что в мэрии Новосибирска объяснили повторный ремонт участка теплотрассы на Фрунзе. Уже два года подряд подрядчики ремонтируют один и тот же участок.