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В Госдуме предложили запретить банкам передавать долги пенсионеров коллекторам

  • 18/11/2022, 11:07
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В Госдуме предложили запретить банкам передавать долги пенсионеров коллекторам
Но при этом обязать снимать на видео процесс выдачи кредитов пенсионерам.

По мнению председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, пенсионеры – это самая уязвимая социальная группа, поэтому, чтобы из защитить, необходимо вменить в обязанность российским банкам записывать на видео процесс выдачи им кредитов, пишет ФАН со ссылкой на Общественную Службу Новостей.

Нилов отметил, что пенсионеры довольно привлекательные клиенты для банков, поскольку имеют стабильный, хотя и небольшой, доход.

— С другой стороны, они очень доверчивые, их легко ввести в заблуждение, подсунуть разного рода документы, а потом натравить коллекторов, чтобы изъять последнее имущество, — сказал депутат Госдумы.

Ярослав Нилов заявил, что Госдума должна также запретить банкам передавать долги пенсионеров коллекторам и обязать их составлять кредитные договоры доступным языком, без сносок, написанных мелким шрифтом.

 

Ранее редакция публиковала комментарий юриста насчет сообщений СМИ о «новой надбавке» для пенсионеров.

Фото: pexels.com — SHVETS production

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : пенсионеры коллекторы Госдума банки


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