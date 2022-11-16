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Юрист прокомментировал сообщения СМИ о «новой надбавке» для пенсионеров

  • 16/11/2022, 10:13
Автор:
новая надбавка к пенсии
Речь идет о надбавке в размере в 2401 рубль для пенсионеров, ухаживающих за находящимися на их иждивении близкими родственниками.

За прошедшие несколько дней СМИ не раз пестрили заголовками о новой пенсионной надбавке для пенсионеров, которые ухаживают за нуждающимися родственниками. При этом ПФР не вводил никаких новых социальных пособий.

О порядке выплат за уход и за иждивенцев агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По словам эксперта, такие выплаты уже осуществлялись, причем на протяжении длительного времени, и относятся они к различным категориям граждан. Чтобы начать ухаживать за пожилым человеком или инвалидом официально, нужно иметь пакет документов, подтверждающих необходимость в этом. Также немаловажно подтвердить то, что человек не имеет стабильной работы.

Таким образом получается, что пенсионер не может получить надбавку за уход за нуждающимся супругом — это должен сделать трудоспособный, но не работающий гражданин от 14 лет (с разрешения опеки), не обязательно родственник. Выплаты будут переводиться на счет престарелого вместе с его пенсией.

Размер таких выплат равен десяти тысячам рублей в месяц для родителей и опекунов и 1200 рублей — для остальных граждан, за исключением жителей Крайнего Севера, уточнил Соловьев.

Также пенсионеры вправе рассчитывать на надбавку за иждивенцев, если у них нет трудоспособных родственников.

— Сумма составит третью часть страховых пенсионных выплат, то есть 2407 рублей на 2022 год, — отметил юрист.

Специалист добавил, что сумма надбавки индексируется.

 

Ранее редакция сообщала, что январе 2023 года пенсии обещают проиндексировать на 4,8%.

Фото: pixabay.com — blickpixel

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : юридическая консультация Пенсия надбавка к пенсии иждивенцы


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