В Госдуме рекомендовали повысить штрафы за нарушение ПДД в полтора раза

Комитет Государственной думы по государственному строительству рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект, который ужесточает наказание по статьям 12-й главы КоАП, связанным с вождением.

Согласно законопроекту, штрафы за нарушение правил дорожного движения в среднем увеличатся в полтора раза. Например, за превышение скорости на 20–40 км/ч, что является самым распространённым нарушением, штраф составит 750 рублей вместо 500. Также будет сокращена скидка за быструю оплату штрафа — с 50% до 25%.

Весь пакет изменений будет рассмотрен на пленарном заседании Государственной думы 12 декабря. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

Как сообщает «Коммерсантъ», эти поправки впервые появились в базе данных Государственной думы в качестве официального документа 10 декабря.

Ранее различные средства массовой информации упоминали о них, ссылаясь на собственные источники.

Ранее редакция сообщала о том, что житель Новосибирска нарушил ПДД более 60 раз. Приставы предъявили водителю 122 исполнительных производства.