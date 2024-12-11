Участки в «Устье реки Иня» планируют выставлять на торги в 2025 году

До выхода на реализацию проекта КРТ «Устье реки Иня» нужно утвердить всю документацию с мэрией Новосибирска. Этот процесс запущен, сообщил на пресс-конференции первый заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов.

Он не исключил, что первые участки в данном КРТ будут выставляться на торги в конце первого квартала 2025 года.

— При определении периода реализации участков будем смотреть на общую ситуацию на рынке. Перед нами не стоит задача продавать участки ради продажи. Нужно смотреть на их рыночную стоимость. Наша задача не извлечение прибыли, а сбалансированное развитие территории и реинвестирование средств, чтобы люди пошли в объекты, —подчеркнул Тимонов.

Он признал, что эта территория Новосибирска достаточно тяжелая, так как с площадки есть всего один выезд по узкой дороге, нет соцобъектов и проблемы с магазинами. Проектом «Устье реки Иня» предусмотрено создание второго выезда, организация полноценного обслуживания дорог, а также создание соцобъектов.

Напомним, «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» представило проект нового микрорайона, которые появится в устье реки Иня в мае 2024 года. Речь идет о территории площадью 100 га. В рамках проекта комплексного развития территории до 2035 года на площадке планируется построить около 700 тысяч квадратных метров жилья. В АРЖС подчеркивали, что параллельно с жилищным строительством в микрорайоне будут возводиться социальные объекты. Здесь появится две школы на 2950 мест, три детских сада на 900 мест и поликлиника, а также будет создана транспортная и инженерная инфраструктура.

В рамках работы над проектом планируется выполнить комплекс мероприятий по укреплению берегов рек Оби и Ини, а также построить два моста через Иню и проложить автомобильную дорогу с выходом на развязку около гипермаркета Metro Cash&Carry у Бердского шоссе. Согласно проекту комплексного развития территории, еще одна дорога из нового микрорайона с выездом на ул. Большевистскую в районе ЖК «Европейский берег» появится под Бугринским мостом. Рассматривается возможность организации остановочной платформы пригородных поездов.

Интересно, что реализовать проект планируется за счет продажи прав на землю, подлежащую застройке, без привлечения бюджетных средств. В инфраструктуру нового микрорайона АРЖС планирует вложить 15 млрд рублей.

По данным Минстроя, всего в Новосибирской области сейчас реализуется 19 проектов КРТ. Дмитрий Тимонов также отметил, что не смотря на величину ключевой ставки, уже запущенные проекты КРТ в Новосибирске вряд ли остановятся.

— Например, по Клюквенному ситуация уже зашла слишком далеко, чтобы ее можно было остановить. Получены все разрешение на развитие первого этапа проекта, отторговано строительство школы, детсадов, поликлиники. Возможности давать заднюю уже нет, — констатировал чиновник.

Оператором КРТ «Устье реки Иня» является АО «Агентство развития жилищного строительства» (АРЖС). В планах агентства было выставить на торги семь земельных участков под строительство в Клюквенном, в октябре было отыграно три. На очереди также продажа земельных участков в КРТ «Смарт Сити».

Ранее редакция сообщала о том, что застройщики региона начали выставлять на продажу ранее купленные земельные участки.