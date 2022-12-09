В Госдуме в первом чтении одобрили законопроект о кредитных каникулах для граждан

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении поправки в законодательство в части, касающейся предоставления заемщику права на получение льготного периода исполнения обязательств по договору потребительского кредита или займа, сообщает ФАН.

Отмечается, что граждане вправе только раз за время действия кредита прибегнуть к данной мере поддержки.

При этом уточняется, что отсрочка по кредитным платежам составит шесть месяцев, но лишь в том случае, если доход заемщика снизится более чем на 30%. Кроме того, сведения о предоставлении заемщику льготного периода будут зафиксированы в его кредитной истории, но не ухудшат ее.

Документом предполагается также установить запрет на начисления неустойки (штрафов, пеней) в течение льготного периода, обращение взыскания на предмет залога, обращение к поручителю заемщика. Вместе с тем в течение льготного периода на текущую задолженность заемщика будут начисляться проценты, что позволит исключить риски недополучения доходов кредиторами.

Позже кабинет министров определит минимальный размер кредита, по которому разрешается получить отсрочку. Пока для автокредитов порог составляет в 1,6 млн рублей, а для остальных кредитных продуктов — 450 тыс. рублей.

Ранее редакция сообщала, что более 14 тысяч новосибирцев поменяли условия кредитных договоров из-за снижения доходов.

Фото с сайта Госдумы