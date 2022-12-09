Сибирские промышленники рассказали, как проходят через структурную трансформацию

В последние месяцы ситуация в промышленности Сибири отличалась неоднородностью: продолжала снижаться добыча угля, а в металлургии и нефтедобыче показатели превышали или соответствовали прошлогодним. Такие данные приводит Банк России в докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ».

— В результате отказа стран ЕС от покупки российского угля и ряда логистических ограничений угледобывающие компании оказались в сложной ситуации. Неоднородность ситуации проявляется в направлении поставок, — отметил Евгений Хацкевич, начальник Экономического управления Сибирского ГУ Банка России.

Отмечается, что несмотря на падение добычи угля в Сибири продолжили расти его запасы . Это связано с сокращением экспорт и обострением ситуации в логистике: инфраструктурные ограничения на вывоз в восточном направлении, дорогая транспортировка через порты европейской части России.

— Весной металлурги выделяли среди основных рисков поставки импортного оборудования. Трудности с доступом сохраняются и сегодня, но сами предприятия сообщают, что уже тестируют аналоги из дружественных стран. Кроме того, у сибирских металлургов продолжился рост производства. Дополнительно они подтвердили инвестиционные планы на этот год в полном объеме, — добавил Хацкевич.

В металлургии более благоприятная ситуация наблюдается с весны. Критическая важность продукции сибирских предприятий для мировой экономики влияла как на ценовую конъюнктуру, так и на спрос. Одной из проблем для металлургического бизнеса оставалась внешняя логистика. В некоторых случаях предприятия перенаправляли продукцию с внешнего рынка на внутренний. Тем не менее, в октябре – ноябре сибирские производители промышленных металлов сообщали, что перестройка по экспорту сырья и готовой продукции идет успешно.

Нефтедобывающие компании Сибири оценивали состояние отрасли как стабильное. До конца года предприятия не ожидают сокращения добычи. Крупные сибирские НПЗ увеличили объемы переработки нефти. Например, в октябре на треть выросло производство автомобильного бензина и на четверть — дизельного топлива.

Напомним, в начале декабря начал действовать потолок цен на нефть. Впрочем, ряд экспертов считает, что для отрасли это не будет серьезным ударом, так как остаются возможности для маневра.

— Введение потолка цен означает, что морем нефть будем отправлять только по установленной цене и за этим будут строго следить. Цена, надо сказать не самая низкая, и для российского бюджета это не катастрофа. Покупателям в том числе и европейским, при более высокой мировой цене, это, естественно, выгодно, — комментирует кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари. — Нефть может также перемещаться по трубопроводам и ж/д транспортом в азиатские страны и продаваться там с большим дисконтом. Тогда нам выгоднее, чтобы мировые цены были как можно выше — значит, в том числе, не продавать нефть по установленной цене.

Эксперт также не исключил вариант с перекачкой российской нефти в море в танкеры нейтральных стран, с последующей продажей на рынке.

— В общем, поле для маневра имеется, но все зависит от мировой цены на нефть, — резюмировал Коложвари.

Ранее редакция сообщала, что инвестор намерен увеличить мощность транспортно-логистического центра в Новосибирске на 66% с прицелом на рост грузопотока.

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