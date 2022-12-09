Рекламодателям

Сибирские промышленники рассказали, как проходят через структурную трансформацию

  • 09/12/2022, 10:28
Сибирские промышленники рассказали, как проходят через структурную трансформацию
Ключевые тренды: перестройка логистики и поиск новых контрагентов.

В последние месяцы ситуация в промышленности Сибири отличалась неоднородностью: продолжала снижаться добыча угля, а в металлургии и нефтедобыче показатели превышали или соответствовали прошлогодним. Такие данные приводит Банк России в докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ».

Грузоперевозки

В регионе побит рекорд суточной погрузки — почти 105 тыс. тонн

Отмечается, что несмотря на падение добычи угля в Сибири продолжили расти его запасы. Это связано с сокращением экспорт и обострением ситуации в логистике: инфраструктурные ограничения на вывоз в восточном направлении, дорогая транспортировка через порты европейской части России.

— В результате отказа стран ЕС от покупки российского угля и ряда логистических ограничений угледобывающие компании оказались в сложной ситуации. Неоднородность ситуации проявляется в направлении поставок, — отметил Евгений Хацкевич, начальник Экономического управления Сибирского ГУ Банка России.

Андрей Пуненко, учредитель и управляющий компаний «Трансиб» и «Трансиб Групп»

Ситуацию с грузоперевозками из Китая надеются урегулировать к концу февраля

В металлургии более благоприятная ситуация наблюдается с весны. Критическая важность продукции сибирских предприятий для мировой экономики влияла как на ценовую конъюнктуру, так и на спрос. Одной из проблем для металлургического бизнеса оставалась внешняя логистика. В некоторых случаях предприятия перенаправляли продукцию с внешнего рынка на внутренний. Тем не менее, в октябре – ноябре сибирские производители промышленных металлов сообщали, что перестройка по экспорту сырья и готовой продукции идет успешно.

— Весной металлурги выделяли среди основных рисков поставки импортного оборудования. Трудности с доступом сохраняются и сегодня, но сами предприятия сообщают, что уже тестируют аналоги из дружественных стран. Кроме того, у сибирских металлургов продолжился рост производства. Дополнительно они подтвердили инвестиционные планы на этот год в полном объеме, — добавил Хацкевич.

ценовой потолок на нефть

«Потолок» цен на нефть начал действовать

Нефтедобывающие компании Сибири оценивали состояние отрасли как стабильное. До конца года предприятия не ожидают сокращения добычи. Крупные сибирские НПЗ увеличили объемы переработки нефти. Например, в октябре на треть выросло производство автомобильного бензина и на четверть — дизельного топлива.

Напомним, в начале декабря начал действовать потолок цен на нефть. Впрочем, ряд экспертов считает, что для отрасли это не будет серьезным ударом, так как остаются возможности для маневра.

— Введение потолка цен означает, что морем нефть будем отправлять только по установленной цене и за этим будут строго следить. Цена, надо сказать не самая низкая, и для российского бюджета это не катастрофа. Покупателям в том числе и европейским, при более высокой мировой цене, это, естественно, выгодно, — комментирует кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари.  — Нефть может также перемещаться по трубопроводам  и ж/д транспортом  в азиатские страны и продаваться там с большим дисконтом. Тогда нам выгоднее, чтобы мировые цены были как можно выше — значит, в том числе, не продавать нефть по установленной цене.

Эксперт также не исключил вариант с перекачкой российской нефти в море в танкеры нейтральных стран, с последующей продажей на рынке.

— В общем, поле для маневра имеется, но все зависит от мировой цены на нефть, — резюмировал Коложвари.

Ранее редакция сообщала, что инвестор намерен увеличить мощность транспортно-логистического центра в Новосибирске на 66% с прицелом на рост грузопотока.

Фото: pixabay.com — InWay

561

Рубрики : Экономика Бизнес Промышленность ВЭД

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : промышленность логистика


Спецоперация на Украине

Новосибирцы разработали вставку в тактическую обувь для защиты от лепестковых мин
6/12/22 17:18
В России начала работать военно-полевая почта
5/12/22 15:48
Поддержка военнослужащих вновь спровоцировала конфликт в горсовете Новосибирска
5/12/22 13:22
наружная реклама

Инспекцию по охране культурного наследия предложили отстранить от согласования наружной рекламы и киосков

Основная причина: инспекция не принимает участие в обсуждении изменений, которые вносятся в их размещение в Новосибирске, а потом блокирует решения города.
Читать статью >>
общественный транспорт

В горсовете Новосибирска задумались, где взять 8 млрд на выплату по транспортной реформе

Речь идет о реформе общественного транспорта и его переводе на муниципальные контракты. Пока надежда на то, что на федеральном уровне пересмотрят нормативы.
Читать статью >>
перестановки в мэрии

Координацию работы двух подразделений мэрии передадут новому куратору

В мэрии анонсируют перераспределение полномочий после отстранения от работы заместителя главы города.
Читать статью >>
станция метро Спортивная

Сроки сдачи станции метро «Спортивная» снова сдвигаются

Ранее они уже неоднократно переносились. На сей раз вмешались бюрократические процедуры.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александр Осадчий, генеральный директор ООО «Новая лизинговая компания»

«Тех, кто выбирает инвестиции в промышленность, до сих пор можно пересчитать по пальцам»

Александр Осадчий, генеральный директор ООО «Новая лизинговая компания» (НЛК, оператор индустриального парка «Новосиб») ― о том, что необходимо для развития индустриальных парков, как браунфилдов, так и гринфилдов.
Все материалы
Лента новостей

У бывшего томского вице-губернатора арестовали имущество на 270 млн. рублей

09/12/2022, 15:03

Как убедить собеседника пойти вам навстречу

09/12/2022, 14:37

В Новосибирске загрязнение воздуха составило 7 баллов

09/12/2022, 13:58

Инспекцию по охране культурного наследия предложили отстранить от согласования наружной рекламы и киосков

09/12/2022, 13:43
Популярное

«Вконтакте» снова не работает

09/12/2022, 12:58

МВД запретило надевать наручники и кандалы на женщин и детей

09/12/2022, 12:32

Сервис поиска работы HeadHunter теперь обязан передавать данные о своих пользователях в ФСБ

09/12/2022, 10:49
Новости компаний

ВТБ в 2022 году направил почти 3 млрд рублей на поддержку семей

09/12/2022, 12:18

Сибирякам дарят кешбэк до 100 000 рублей за покупки по кредитной карте

09/12/2022, 11:40

Банк Уралсиб предлагает вклад «Доход» в юанях

09/12/2022, 10:55

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска