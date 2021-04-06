За занятия в фитнес-клубах можно будет получить налоговый вычет

Закон о новом виде налогового вычета — на физкультурно-оздоровительные услуги — подписал президент России Владимир Путин. Он начнет предоставляться с января 2022 года. Вычет можно будет получить за покупку абонемента в тех компаниях, которые включат в реестр Министерства спорта РФ. По словам председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, появление нового налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги говорит о том, что государство приравнивает эти расходы к социально значимым, сообщается в пресс-релизе на сайте парламента.

Налоговый вычет на физкультурно- оздоровительные услуги будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тысяч рублей в год с учетом других социальных выплат. Для получения вычета гражданин должен обратиться в налоговую службу по месту жительства, предоставить копию договора со спортзалом и чек о покупке абонемента. Родители могут получить налоговый вычет не только за себя, но и за несовершеннолетних детей, посещающих спортивные кружки и секции.

— Это отличная новость для любителей занятий спортом, и так же для самих фитнес-клубов. Кто войдет в эти списки и какие критерии будут применяться для его формирования — пока сложно сказать, но я предполагаю, что, возможно, это будут спортивно-оздоровительные комплексы, так как они относятся к ведомству Минспорта, — поделилась своим мнением вице-президент Ассоциации операторов физической культуры и спорта Новосибирской области, генеральный директор «ФОК Октябрьский», управляющая фитнес-клубом «X-Fit Плаза» Ольга Колмакова.

По ее словам, на сегодняшний день в Новосибирске зарегистрированы около 380 фитнес-центров.

Напомним, ранее представители фитнес-индустрии Новосибирска вместе с российскими коллегами уже поднимали вопрос о необходимости введения налоговых вычетов для жителей региона, занимающихся спортом. По их словам, это решение могло бы быть одной из мер поддержки отрасли, так как позволило бы привлечь к занятиям спортом больше людей. Представители отрасли предлагали взять за основу вычеты для граждан по аналогии с медицинскими и образовательными услугами. В качестве альтернативы также предлагалось рассмотреть налоговый вычет для работодателей, когда расходы компании на фитнес для сотрудников относятся к расходам по уменьшению налоговой базы.

В России уже существуют налоговые вычеты на лечение, обучение, благотворительность и на покупку недвижимости. По итогам декларационной кампании 2019 года из бюджета Новосибирской области заявителям предполагается вернуть 8,9 млрд рублей по налоговым вычетам — на 2 млрд (+15%) больше, чем за 2018 год. Наиболее популярными по-прежнему остаются имущественные вычеты — каждая вторая декларация. Далее идут социальные налоговые вычеты — за приобретение лекарств, обучение. Постепенно растет количество деклараций по инвестиционным вычетам.