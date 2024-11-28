В Государственном кремлевском дворце прошел фестиваль «Мир красоты»

Лучшие специалисты из различных регионов страны собрались, чтобы побороться за призовые места в более чем 30 категориях. Команду Сибири на соревнованиях представляли СПиПИКиО и комитет по развитию индустрии красоты НОО «Опора России», которые завоевали значительное количество наград, вновь подтвердив высокий профессиональный уровень.

Анастасия Мельникова, организатор чемпионата Сибири «Проспект Сибири», указала на то, что финалисты имеют возможность войти в сборную и представить Россию на мировом первенстве. Участие в таких чемпионатах дает возможность значительно продвинуться в карьере.

Одним из главных моментов фестиваля стало награждение премией «Салона года». От Новосибирска выступили 23 участника, семеро из которых стали финалистами. Анна Платоненко из салона «HB cosmetology center» заняла первое место в категории «Косметический салон», а Инна Рязанцева из Новосибирского колледжа парикмахерского искусства стала второй в номинации «Учебный проект года». Алина Жилина и Людмила Железнюк также были отмечены.

По словам Анны Зубаровской, президента ассоциации «Содружество профессионалов и предприятий индустрии красоты и оздоровления», награды в области парикмахерского искусства и эстетики вручаются как салонам, так и отдельным специалистам в знак признания их достижений в организационном управлении. Участники, от новичков до известных брендов, состязаются в различных категориях, чтобы подтвердить высокий уровень своей работы.

Почетная награда, отмечающая значительный вклад в развитие индустрии красоты, «Зал славы», была вручена салону «Долорес» основателем «Alternative hair show» Тони Риццо.

Также прошел Кубок «Долорес», на котором свои навыки продемонстрировали лучшие стилисты страны — победители мировых и европейских чемпионатов. Первое место завоевал Александр Смолкин из Новосибирска.