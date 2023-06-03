Штат спасателей для городских пляжей пока укомплектован только на 50%

— У нас заключен договор со спасателями на организацию спасательных постов, на 5 пляжах они уже выставлены. Кроме того, принято решение о патрулировании на автомобилях мест массового неорганизованного купания людей. Этих мест у нас 43, а автомобилей пока 5, — сообщил на аппаратном совещании в мэрии на минувшей неделе начальник департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии Сергей Куценко.

Он уточнил, что автомобили оснащены спасательным оборудованием, в том числе надувными лодками. В планах мэрии — увеличить количество автомобилей для патрулирования.

— Проблемный вопрос для нас: подготовка и набор спасателей. На купальный сезон необходимо до 70 человек. Пока у нас 35 заявлений. Работаем с водной академией, привлекаем студентов. Ранее они проходили у нас летнюю практику. Сейчас практика отменена, но некоторые студены все-равно приходит. Размещаем информацию на сайтах, в соцсетях, — добавил Куценко.

По его словам, сейчас готов к приему отдыхающих пляж в парке «Бугринская роща».

Вице-мэр Анна Терешкова уточнила, что до 10 июня будут готовы пробы воды по пляжу «У моря Обского» и оба пляжа будут открыты.

Анатолий Локоть потребовал в кратчайшие сроки обследовать территории всех 6 городских пляжей и открыть их.

— Нужно дать людям возможность отдыхать в нормальных условиях. По прогнозам, будет жарко и все пойдут на берег, — добавил мэр. — Также требую максимально увеличить количество постов, исходя из возможностей.

По словам Сергея Куценко, в преддверии пляжного сезона мэрия заключила договоры с городскими больницами для приема пострадавших, а также с центром гигиены и «Горводоканалом».

Ранее редакция сообщала, что двое мужчин перевернулись на лодке на Оби.