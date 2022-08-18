В Иркутске средний чек по ипотечному кредиту снизился на 7%

В июле 2022 года количество новых ипотечных кредитов в России в целом выросло по сравнению с предыдущим месяцем на 27%, а объемы кредитования увеличились на 25%. Всего в России в июле было выдано 78,15 тыс. ипотечных кредитов на 295,00 млрд руб. Для сравнения, в июне — 61,49 тыс. кредитов на 236,15 млрд руб. Средний размер новой ипотеки сохранился на уровне 3,8 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

На первом месте в Сибирском федеральном округе по объемам ипотечного кредитования в июле 2022 Новосибирская область — 1,9 тыс. кредитов на 6,79 млрд руб. В пятерку лидеров также входят Красноярский край — 1,8 тыс. кредитов на 5,90 млрд руб., Иркутская область — 1,5 тыс. кредитов на 4,37 млрд руб., Кемеровская область — 1,1 тыс. кредитов на 3,15 млрд руб., Омская область — 939 кредитов на 2,78 млрд руб., Алтайский край — 949 кредитов на 2,41 млрд руб..

Самые высокие темпы роста объемов ипотечного кредитования в Сибири отмечаются в Иркутской области: +37% к июню при росте количества новых кредитов на 32%. Самые низкие темпы роста — в Алтайском крае: +10% к июню при росте количества новых кредитов на 18%.

Самый высокий прирост среднего чека в округе за месяц отмечен в Кемеровской области: +6% до 2.66 млн руб. В Иркутской области средний чек снизился на 7% по сравнению с предыдущим месяцем — до 2,91 млн руб. Также снижение среднего чека отмечено еще в 14 регионах России.

Всего за 7 месяцев 2022 года банки выдали 592,21 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 2,07 трлн руб. Общее количество новых ипотечных кредитов снизилось на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объемы кредитования — на 31%. За 7 мес. 2021 года россияне взяли в банках 1,04 млн кредитов на 2,99 трлн руб.

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