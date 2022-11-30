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В Иркутской области задержали главу поселения, в котором остались без тепла 13 домов

  • 30/11/2022, 10:39
коммунальная авария
А в администрации Артемовского муниципального образования прошли обыски.

Следователи Иркутской области задержали главу Артемовского муниципального образования, где ранее без отопления остались 13 многоквартирных жилых домов. Об этом сообщили в среду в пресс-службе областного СУ СК.

— 26 ноября в поселке Артемовский Бодайбинского района произошла коммунальная авария. В результате 13 жилых домов остались без отопления. В настоящее время теплоснабжение не восстановлено. По данному факту Бодайбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность», ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», -— говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета Иркутской области.

По факту инцидента возбуждены уголовные дела в связи с халатностью (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Тепла не было четвертые дня. Температура в поселке до сих пор держатся около – 40. По информации пресс-службы правительства Иркутской области, власти поселка поздно уведомили об аварии оперативные службы — сообщение было направлено в единую дежурную диспетчерскую службу только 28 ноября, а первый прорыв трубы произошел 26 ноября. Ориентировочно ремонтные работы могут быть завершены в течение недели. Замене подлежат 76 батарей.

Напомним, что в Новосибирске в минувшие дня также устранялись последствия аварии на теплосетях на перекрёстке улиц Промышленная и Королёва, охватившей более сотни объектов. Под отключение попали 162 абонента — 93 многоквартирных дома, 9 детских образовательных учреждений, 3 лечебных и 57 прочих учреждений. Проверку причин коммунальной аварии проводит Следственный Комитет РФ по Новосибирской области.

 

Ранее редакция рассказывала о первой серьезной аварии нынешнего отопиельного сезона в Новосибирске. 

Фото с официальной страницы СК Иркутской области в «ВКонтакте»

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск Иркутск

Теги : отопительный сезон коммунальная авария


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