Рекламодателям

В Новосибирске наградили лучших участников нацпроекта «Производительность труда»

  • 30/11/2022, 10:39
Самые результативные предприятия-участники нацпроекта «Производительность труда» в 2022 году в регионе награждены в рамках регионального бизнес-конгресса «Территория роста».

нацпроекты РоссииС 29 ноября по 2 декабря эксперты обсудят ключевые моменты роста производительности труда, результаты национального проекта на территории региона и эффективность внедрения технологий бережливого производства.

Национальный проект «Производительность труда» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Новосибирская область входит в число регионов-лидеров: за 3 года участниками нацпроекта «Производительность труда» стали 75 новосибирских предприятий, инструментам бережливого производства обучились 1773 сотрудника.

На церемонии открытия бизнес-конгресса участников форума приветствовал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников: «Сегодня в национальном проекте принимают участие не только предприятия «старого» образца, но и новые, инновационные компании, которые, казалось бы, открылись недавно и имеют современное оборудование. В национальный проект, например, уже вошли «Тион», «Вектор-БиАльгам», «Файбер Трейд» и многие другие.  И это радует, поскольку, оказывается, всегда есть что улучшить, даже такие современные производства в результате участия в нацпроекте значительно повышают эффективность».

В рамках конгресса состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лучшие показатели проекта» в 2022 году. Предприятие «Компания Металл Профиль Восток» было выбрано победителем в номинации «Предприятие-лидер по увеличению выработки». Предприятие «Мирадор» – производитель дверей под брендом «Дубрава Сибирь» – стало лидером по оптимизации запасов.  Компания Здравмедтех-Н показала наиболее высокие результаты по количеству обученных бережливому производству сотрудников.  В номинации «Предприятие-лидер по сокращению времени протекания процессов» победителем признан Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ) Госкорпорации Ростех.

«Ещё одна задача нацпроекта – установление деловых контактов и обмен опытом среди предприятий. Те компании, которые уже добились успеха, готовы делиться лучшими практиками. Сегодня статус «модельных» получили ещё два предприятия, которые достигли отличных показателей в рамках национального проекта. Это компании «Аэросервис» (ТИОН) и «Вега-Абсолют»», – рассказал генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

Также на форуме были подведены итоги регионального чемпионата «Бережливый студент». В этом году в нем приняли участие 6 команд вузов и 3 команды колледжей. Лучшие результаты показали студенты Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) в категории вузы и колледжа Новосибирского государственного технологического университета.

Фото предоставлено пресс-службой АИР НСО

291

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : производительность труда нацпроекты России АИР НСО


Спецоперация на Украине

В Новосибирске продолжается «депутатский» набор на спецоперацию
29/11/22 15:20
Спецоперация — не повод прекращать депутатскую деятельность
24/11/22 14:08
Участникам спецоперации «посодействуют» с ипотекой
23/11/22 12:59

Актуальный разговор

Алена Русакова, президент межрегиональной ассоциации предпринимателей и предприятий легкой промышленности «Мода.Технологии.Ритейл», руководитель и дизайнер компании «Лаборатория инновационного дизайна»

«Мне все больше нравится то, что отшивают наши новосибирские компании»

Сегодня нет необходимости производить много — важно производить нужные людям вещи.
Все материалы
Лента новостей

На «Золотой Ниве» началось строительство нового жилого комплекса

30/11/2022, 10:58

В Иркутской области задержали главу поселения, в котором остались без тепла 13 домов

30/11/2022, 10:39

Новосибирские власти намерены ввести ограничения по количеству питомцев в квартире на человека

30/11/2022, 10:35

Урегулированием задолженности новосибирцев теперь займется Долговой центр

30/11/2022, 09:47
Популярное

«Почта России» объявила о запуске доставки с европейских сайтов

29/11/2022, 18:04

В одном из новосибирских лицеев школьники поднимали флаг России в 30-градусный мороз

29/11/2022, 16:00

«Яндекс» запустил новую версию поиска «Y2»

29/11/2022, 13:44

Новости компаний

Рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб подтвержден на уровне А.hr

30/11/2022, 11:06

Группа ВТБ: россияне на 11% увеличили траты в «Черную пятницу»

29/11/2022, 15:58

ВТБ запускает программу «Рекомендация партнера» для клиентов СМБ

29/11/2022, 12:02

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Ноябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска