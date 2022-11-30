В Новосибирске наградили лучших участников нацпроекта «Производительность труда»

С 29 ноября по 2 декабря эксперты обсудят ключевые моменты роста производительности труда, результаты национального проекта на территории региона и эффективность внедрения технологий бережливого производства.

Национальный проект «Производительность труда» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Новосибирская область входит в число регионов-лидеров: за 3 года участниками нацпроекта «Производительность труда» стали 75 новосибирских предприятий, инструментам бережливого производства обучились 1773 сотрудника.

На церемонии открытия бизнес-конгресса участников форума приветствовал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников: «Сегодня в национальном проекте принимают участие не только предприятия «старого» образца, но и новые, инновационные компании, которые, казалось бы, открылись недавно и имеют современное оборудование. В национальный проект, например, уже вошли «Тион», «Вектор-БиАльгам», «Файбер Трейд» и многие другие. И это радует, поскольку, оказывается, всегда есть что улучшить, даже такие современные производства в результате участия в нацпроекте значительно повышают эффективность».

В рамках конгресса состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лучшие показатели проекта» в 2022 году. Предприятие «Компания Металл Профиль Восток» было выбрано победителем в номинации «Предприятие-лидер по увеличению выработки». Предприятие «Мирадор» – производитель дверей под брендом «Дубрава Сибирь» – стало лидером по оптимизации запасов. Компания Здравмедтех-Н показала наиболее высокие результаты по количеству обученных бережливому производству сотрудников. В номинации «Предприятие-лидер по сокращению времени протекания процессов» победителем признан Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ) Госкорпорации Ростех.

«Ещё одна задача нацпроекта – установление деловых контактов и обмен опытом среди предприятий. Те компании, которые уже добились успеха, готовы делиться лучшими практиками. Сегодня статус «модельных» получили ещё два предприятия, которые достигли отличных показателей в рамках национального проекта. Это компании «Аэросервис» (ТИОН) и «Вега-Абсолют»», – рассказал генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

Также на форуме были подведены итоги регионального чемпионата «Бережливый студент». В этом году в нем приняли участие 6 команд вузов и 3 команды колледжей. Лучшие результаты показали студенты Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) в категории вузы и колледжа Новосибирского государственного технологического университета.

Фото предоставлено пресс-службой АИР НСО