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В рамках «Технопрома-2022» прошел очередной раунд подписания Кодекса этики в сфере искусственного интеллекта

  • 24/08/2022, 16:23
В рамках работы IX Международного форума «Технопром-2022» к Кодексу этики в сфере ИИ присоединились 14 региональных участников рынка ИИ, в том числе Министерство цифрового развития Новосибирской области, НГУ, Сибирское отделение РАН, НИИТО, 2ГИС и другие компании.

СберПодписание прошло с помощью мобильной подписи «Госключ» – участники церемонии поставили цифровую подпись на своих смартфонах. Подписание Кодекса этики в сфере ИИ проходило при поддержке Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Сбер принял активное участие в разработке Кодекса – мы уверены, что следование всех компаний общим этическим принципам в сфере искусственного интеллекта поможет выработать доверие к технологиям. Документ поможет в развитии новых инструментов между государством, бизнесом, разработчиками по вопросам использования технологий ИИ».

Напомним, что Сбер одним из первых в России утвердил принципы этики искусственного интеллекта. Кодекс этики был разработан Альянсом в сфере искусственного интеллекта. Первыми компаниями, подписавшими документ в 2021 году, стали Сбер, Яндекс, МТС, VK, «Газпром нефть» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и другие ведущие компании и научно-исследовательские организации. Кодекс состоит из 33 пунктов, устанавливающих общие морально-этические принципы для участников ИИ-сферы. Один из базовых принципов – ответственность за последствия применения ИИ всегда несет человек, а не машина.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : СО РАН Сбер НГУ


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