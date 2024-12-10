В Новосибирске приставы приостановили деятельность коллекторского агентства

В Новосибирске судебные приставы на 10 суток приостановили деятельность коллекторского агентства, расположенного на улице Обская. Во время проведения исполнительных действий все сотрудники организации покинули офис, а помещение было опечатано, сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области.

Установлено, что сотрудник коллекторского агентства нарушил требования законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности (ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ). Специалист ввел должника в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда.

— Оказывая психологическое давление, сообщил гражданину, «что готовится заявление в суд». При этом должнику не озвучили фамилию, имя и отчество, номер контактного телефона кредитора. Сотрудник агентства взаимодействовал с должником посредством голосовых сообщений, превысив установленную законом частоту в течение одного дня, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, сотрудник коллекторского агентства не производил аудиозапись телефонного разговора, используя робота-коллектора.

Отмечается, что агентство уже привлекалось к административной ответственности за подобные нарушения.

Напомним, для представителей коллекторских организаций с 2019 года действуют ограничения по деятельности: они могут беспокоить должника в будние дни только с 8:00 до 22:00, а в выходные и праздники — с 9:00 до 20:00. Закон устанавливает, что коллекторы могут совершать не более двух звонков в неделю и восьми в месяц. Также сборщикам долгов нельзя превышать допустимое количество текстовых и голосовых сообщений: не более двух в стуки, четырех в неделю и 16 в месяц.

Коллекторы не имеют права общаться с должниками, которые признаны банкротами или их долги находятся в процессе реструктуризации. Данное правило касается также инвалидов I группы, недееспособных лиц и людей, находящихся на лечении в стационаре.

С 1 января 2024 года Минюст запретил коллекторам выдавать роботов за человека при обзвоне должников.

Ранее редакция сообщала, что спрос на специалистов по взысканию задолженности в Новосибирске вырос вдвое. Эта профессия стала и самой дефицитной.