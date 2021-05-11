Сколько зарабатывают руководители муниципальных предприятий и их команда?

Однако «сотники» все же имеются

В новой партии отчитавшихся о доходах руководителей муниципальных предприятий — тройка лидеров, которую возглавил директор МУП «Горводоканал» Юрий Похил, чей месячный заработок составил 215,7 тысячи рублей. Более 100 тысяч в месяц получают и остальные члены «высшего командного состава предприятия» — все пятеро заместителей директора и главный бухгалтер.

На второй строке рейтинга расположился директор МУП «Энергия» Михаил Колесников (167,6 тысячи). Как и в «Горводоканале», порог в 100 тысяч перешагнули зарплаты и у остального руководства предприятия.

Наконец, третье место — за директором МУП «Новосибирская аптечная сеть» Дмитрием Шеиным (151,2 тысячи). Стоит напомнить, что годом ранее ряд общественных и политических деятелей заявлял, что муниципалитет в лице этого предприятия закупает дефицитные в период первой волны коронавируса средства индивидуальной защиты, во-первых, по завышенной цене, во-вторых, у странных поставщиков.

«Сотники» — культработники

Несмотря на расхожее мнение о, мягко говоря, незавидном материальном положении работников муниципальных культурных и развлекательных учреждений, среди них тоже есть перешагнувшие 100-тысячный порог. И лидером в данной категории становится директор МУП «Новосибирский зоопарк» Андрей Шило (149,1 тысячи). Напомним, что в период пандемии новосибирский зоопарк получил из резервного фонда регионального правительства ряд субсидий на покупку кормов животным, заплату сотрудникам и оплату коммунальных услуг.

За Шило следует руководитель МАУ «Городская дирекция творческих программ» Ирина Саркисян (142,6 тысячи). Наконец, замыкает тройку «культурных» лидеров директор детской школы искусств «Триумф» Валентина Климентьева (131,4 тысячи).

Также зарплату свыше 100 тысяч рублей среди руководителей учреждений культуры получают директор театра Афанасьева Наталья Сырых (109,4 тысячи), КДЦ им. Станиславского Елена Запрягаева (118,7 тысячи), МКУ «Проектная дирекция департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска» Ольга Зимовченко (101,5 тысячи) и Городской школы искусств №29 Валерия Артюшина (100 тысяч).

Спортсмены-рекордсмены

Наряду с отдельными культработниками зарплаты более чем в 100 тысяч рублей показала команда руководителей-спортсменов: директор спортшколы олимпийского резерва по легкой атлетике «Фламинго» Андрей Шилкин (112,3 тысячи), «Новосибирского центра высшего спортивного мастерства» Виктор Захаров (128,3 тысячи), «Центра спортивной подготовки «Заря» Александр Любарский (106,4 тысячи), «Центра водных видов спорта» Дмитрий Олеников (120,7 тысячи), «Центра зимних видов спорта» Владимир Бочкарев (112,1 тысячи, задержан в конце апреля), «Центра игровых видов спорта» Михаил Безверхов (116,9 тысячи), «Центра спортивной борьбы» Станислав Колесников (107,4 тысячи), «Спортивной школы по восточным единоборствам» Владимир Головин (109,7 тысячи), «Спортивной школы по футболу» Сергей Ефимов (100,1 тысячи), Стадиона города Новосибирска Александр Вовкудан (108 тысяч) и Городского центра технадзора и развития материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры спорта и молодежной политики Виктор Апанович (110,9 тысячи).

Ранее сведения о доходах предоставляли руководители других муниципальных учреждений Новосибирска, депутаты Заксобрания, а также депутаты Госдумы и сенаторы от Новосибирской области.