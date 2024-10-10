В Новосибирскую область из-за рубежа вернулись около 70 тысяч соотечественников

С 2009 года Министерство труда и социального развития Новосибирской области реализует в регионе государственную программу «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом». Новый дом обрели 69 тысяч соотечественников.
По информации министерства, с января по сентябрь 2024 года на рассмотрение было принято 738 заявлений от граждан, желающих переехать в Новосибирскую область. Наибольшее количество заявок поступило от граждан, проживающих в Казахстане — 84,9% от общего числа.
— 706 соотечественников нашли в регионе работу либо занимаются предпринимательством, — сообщила начальник управления занятости населения регионального Минтруда Ольга Лаврова.
Многие переселенцы выбрали для своего нового дома города Новосибирск и Бердск, а также Искитимский и Новосибирский районы.
Ранее редакция сообщала о том, что после рейдов по злачным местам мигрантов 35 из них депортируют из Новосибирска.
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