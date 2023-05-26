В Калининском районе Новосибирска прорвало трубу с кипятком

В Новосибирске у Торгового центра на улице Курчатова в Калининском районе прорвало трубу с горячей водой, пишет КП-Новосибирск.

Потоки воды хлынули на проезжую часть и близлежащие территории. О происшествии сообщили очевидцы.

По их словам, там очень большой прорыв. Воды примерно 20 сантиметров.

— Машины едут в кипятке, — добавили обеспокоенные местные жители.

На данный момент СГК случившееся никак не прокомментировали.

Ранее редакция сообщала, что кратковременные отключения горячей воды неизбежны: СГК отчиталась перед новосибирцами.