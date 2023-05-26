Грейдером снесли скульптуру в форме сердца в Первомайском сквере Новосибирска

Новосибирцы засняли видео, на котором скульптуру в форме сердца, установленную в 2002 году в Первомайском, снесли грейдером. Видео опубликовал паблик АСТ-54. Под сообщением новосибирцы оставляют возмущенные комментарии.

Каменная скульптура «Любовь» была установлена в Первомайском сквере в 2002 году. Её ещё называют «Каменное сердце». Создана она новосибирским скульптором Александром Бортником.

Ранее вице-мэр Анна Терешкова сообщала, что все скульптуры из Первомайского сквера будут перевезены в Сад Дзержинского.

Напомним, в Новосибирске объявлен аукцион на реконструкцию Первомайского сквера. Цена контракта составляет 118,3 млн рублей, что на 60 млн рублей меньше начальной цены предыдущего аукциона. Источниками финансирования являются бюджет города Новосибирска на 2023 год (5,9 млн. рублей) и региональный бюджет на 2023 год (112,4 млн рублей). В сквере будут заменены тротуары, обустроены газоны, высажены деревья и кустарники. Также здесь сделают новую навигацию. Особое внимание планируется уделить фонтанам — их приведут в порядок, отремонтируют инженерную начинку, украсят цветниками. На время реконструкции, сквер будет перекрыт для пешеходов.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске ищут нового подрядчика для благоустройства Первомайского сквера.