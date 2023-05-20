Кратковременные отключения горячей воды неизбежны: СГК отчиталась перед новосибирцами

На встрече с новосибирцами в рамках традиционного ежегодного отчета директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов прокомментировал интерактивный отчет компании.

По его словам, отопительный сезон 2022-2023 года продолжался 238 дней. За это время Сибирская генерирующая компания отпустила потребителям 11813 тыс Гкал тепла — на уровне среднегодовых значений. По итогам прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов на теплосетях города уже выявлены 2166 дефектов — это на 22% больше, чем в 2021-2022 годах.

— На этой неделе наши подрядчики начали замену трубопроводов на пяти участках в Новосибирске. Суммарно — это свыше 2 километров теплосетей.

Кроме того, Лузанов прокомментировал планы работы СГК по замене и ремонту теплосетей в 2023 году:

Работы идут на четырех участках тепломагистралей:.

Реконструкция теплосети по ул. Связистов ориентировочной протяженностью 1 080 м по каналу.

Реконструкция теплосети по ул. Широкая — 610 м.

Реконструкция теплосети по ул. Дачная — 239 м.

Реконструкция теплосети по ул. Революции — 155 м.

Техническое перевооружение теплосети по ул. Невельского — 74 м.

При этом, отвечая на вопросы новосибирцев, Игорь Лузанов отметил, что длительных отключений горячего водоснабжения не предполагается, однако кратковременные отключения неизбежны, при переключении системы.

В целом по ремонтам в 2023 году в планах компании — переложить 20 км сетей в однотрубном исполнении. Суммарный объем финансирования программы — 4 млрд рублей. В деньгах объем работ, по сравнению с 2022 годом, вырос в 2 раза, по «физике» — на 70%.

Напомним, десятилетняя программа модернизации теплосетей Новосибирска в рамках альткотельной подразумевает вложение 16 млрд рублей. Еще около 5 млрд добавилось после того, как мэрия города и СГК заключили концессионное соглашение.

Ранее редакция сообщала, что после майских праздников в Новосибирск стартуют работы в рамках теплосетевой концессии.