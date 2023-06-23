В Карасуке на путепроводе открыли две полосы для движения автомобилей

Сегодня, 23 июня, открыли две полосы движения по путепроводу в Карасуке. Об этом сообщает пресс-служба Территориального упарвления автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области.

Для завершения ремонта путепровода в Карасуке нашли нового подрядчика завершена укладка асфальтобетонного покрытия на левой половине путепровода, монтаж деформационных швов, барьерного и перильного ограждений на левой половине путепровода, — говорится в сообщении.

Далее подрядная организация приступит к выполнению оставшихся видов работ: завершению работ по бетонированию конусов, устройству поперечного водоотвода на конусах, устройству водоприемных колодцев, окраске балок пролетных строений, рекультивации стройплощадки и прочим сопутствующим работы.

Также ОАО «РЖД» подрядной организации ООО «КлинкерСтрой» согласованы дни предоставления технологических «окон» на 22 июня и 12, 14 июля для выполнения работ по подготовке поверхностей балок пролетных строений и их последующей окраске, а также для приведения систем электроснабжения ОАО «РЖД» в первоначальное состояние.

Напомним, из-за смены подрядчика срок ввода путепровода в эксплуатацию путепровода в Карасуке сдвинулся почти на год. По проекту, все работы на объекте первый подрядчик ООО «Новострой» должен был завершить не позднее 1 октября 2022 года.

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