В Новосибирске разбирают банковское здание на Речном вокзале

Бывшее здание «Урса Банка», расположенное на Инской, 54 на Речном вокзале, разбирают. В этом строении ранее также размещались «Бин Банк» и банк «Открытие». Здание было построено в 2005 годы, его общая площадь составляла около 6 тысяч кв. м.

В 2020 году банк «Открытие» пытался продать здание на Инской через торги. Стартовая цена аукциона составляла 300 млн рублей. Ни одной заявки тогда не поступило. Вторую попытку банк предпринял в сентябре 2022 года. Стартовая цена торгов составляла 230 млн, аукцион шел на повышение.

По данным сайта «Росэлторг», победителем стал единственный участник —, который приобрело здание по стартовой цене. Как пояснили редакции Infopro54 в компании, актив был приобретен в интересах(ЗПИФа). О каком ЗПИФе идет речь и что новый владелец планирует строить на Инской, редакции уточнить отказались.

По мнению новосибирского брокера, учредителя компании Nazarov & Partners Александра Назарова, данная локация подойдет для разных форматов недвижимости: жилого дома, апартаментов, бизнес-центра. При этом эксперт отметил, что у каждого формата есть свои нюансы, которые и определят решение нового собственника.

— Кто-то будет говорить, что жить здесь невозможно, но давайте не будем врать сами себе. В соседнем доме на Инской, 56 люди живут много лет. Кроме того, в целом по Новосибирску у нас очень много домов стоит вокруг магистралей. Другое дело — можно ли поменять назначение этого участка под строительство жилого дома? — рассуждает Назаров. — Бизнес-центр тоже можно построить, но ключевой проблемой будет вопрос с парковкой. Я работал рядом с этой локацией и помню, как реагируют клиенты, когда им объясняешь куда и как подъехать.

— Несмотря на то, что расположенные рядом апарт-отели «Инские холмы» и Freedom будут оттягивать большой кусок рынка, локация для короткой аренды все равно интересная, — комментирует Александр Назаров. — Здесь рядом метро, остановки транспорта, нет потребности в парковке. Если построить «свечку», то она хорошо пойдет под доходные апартаменты. Другое дело, что такой объект изменит визуальное восприятие въезда в правобережную часть города с Октябрьского моста. Плохо это или хорошо, я не знаю, но я — за развитие города. То здание, которое сейчас разбирают, исполнило свою функцию.

По оценке эксперта, более выигрышным вариантом для редевелопмента для данной площадки являются

Руководитель компании RID Analytics Елена Ермолаева также считает, что на Инской можно построить любой формат объекта.

— Для жилья, конечно, место шумноватое, но и это возможно. Может, микс сделают какой-то. Вообще тема с ЗПИФами новая, в Новосибирске, наверное, это будет первый опыт такой. Очень интересно, что получится, — говорит Ермолаева.

Директор по управлению проектами и инвестициями «Корпорации ЁЛКА» Максим Марков полагает, что жилье на площадке на Инской, 54 строить нельзя по нормативам правил землепользования и застройки, принятым в Новосибирске. Этот участок 0,23 га, а в Новосибирске жилые дома можно возводить только на площадках 0,35 га.

— В такой точке с таким напряженным трафиком возможно построить жилой суррогат типа апартаментов, гостиницы, либо бизнес-центр. То есть по формальным признакам участок подходит только для коммерческой недвижимости. При этом застройщик сможет вывернуть проект в сторону апартаментов, — говорит Марков. — Но дальше будет вопрос с эффективностью. Нормальных управляемых сервисных апартаментов в Новосибирске пока не существует — это медицинский факт. Есть прецеденты строительства и бросания на произвол судьбы проектов. Из строящихся стоит выделить апартаментный комплекс «Гагаринский», где застройщик принял самое разумное решение: пригласил в качестве партнеров одну из известных в России компаний VALO — крупнейшего оператора апартаментов в Санкт-Петербурге. Если застройщик на Инской пойдет таким путем, то будущее у апарт-комплекса будет прекрасное. Если это будет похоже на «джеты», то будущее ужасное. Гостиница тоже имеет право на жизнь, хотя трафик в локации предельно активный. В случае с бизнес-центром тут будет постоянное путешествие сквозь пробки. Но от безысходности у нас застройщики делают проекты и на Большевичке. Я говорю о проекте Freedom. Когда он откроется, мы получим пробки на Обской и прочих прилегающих улицах, с которых выехать будет вообще невозможно.

Напомним, сейчас в правительстве рассматривается вопрос о возвращении НДС на апартаменты.

Ранее редакция приводила мнения участников новосибирского рынка недвижимости по поводу ЗПИФов.