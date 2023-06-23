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В Новосибирске разбирают банковское здание на Речном вокзале

  • 23/06/2023, 15:26
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В Новосибирске разбирают банковское здание на Речном вокзале
Его купил московский закрытый паевой инвестиционный фонд.

Бывшее здание «Урса Банка», расположенное на Инской, 54 на Речном вокзале, разбирают. В этом строении ранее также размещались «Бин Банк» и банк «Открытие». Здание было построено в 2005 годы, его общая площадь составляла около 6 тысяч кв. м.

В 2020 году банк «Открытие» пытался продать здание на Инской через торги. Стартовая цена аукциона составляла 300 млн рублей. Ни одной заявки тогда не поступило. Вторую попытку банк предпринял в сентябре 2022 года. Стартовая цена торгов составляла 230 млн, аукцион шел на повышение.

Инвестирование в апартаменты

Инвестиции в апартаменты: плюсы и минусы

По данным сайта «Росэлторг», победителем стал единственный участник — московское ООО «Про-Риэлти», который приобрело здание по стартовой цене. Как пояснили редакции Infopro54 в компании, актив был приобретен в интересах закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФа). О каком ЗПИФе идет речь и что новый владелец планирует строить на Инской, редакции уточнить отказались.

По мнению новосибирского брокера, учредителя компании Nazarov & Partners Александра Назарова, данная локация подойдет для разных форматов недвижимости: жилого дома, апартаментов, бизнес-центра. При этом эксперт отметил, что у каждого формата есть свои нюансы, которые и определят решение нового собственника.

— Кто-то будет говорить, что жить здесь невозможно, но давайте не будем врать сами себе. В соседнем доме на Инской, 56 люди живут много лет. Кроме того, в целом по Новосибирску у нас очень много домов стоит вокруг магистралей. Другое дело — можно ли поменять назначение этого участка под строительство жилого дома? — рассуждает Назаров. — Бизнес-центр тоже можно построить, но ключевой проблемой будет вопрос с парковкой. Я работал рядом с этой локацией и помню, как реагируют клиенты, когда им объясняешь куда и как подъехать.

Апартаменты в Новосибирске: спрос рождает предложение

Апартаменты в Новосибирске: спрос рождает предложение

По оценке эксперта, более выигрышным вариантом для редевелопмента для данной площадки являются доходные апартаменты.

— Несмотря на то, что расположенные рядом апарт-отели «Инские холмы» и Freedom будут оттягивать большой кусок рынка, локация для короткой аренды все равно интересная, — комментирует Александр Назаров. — Здесь рядом метро, остановки транспорта, нет потребности в парковке. Если построить «свечку», то она хорошо пойдет под доходные апартаменты. Другое дело, что такой объект изменит визуальное восприятие въезда в правобережную часть города с Октябрьского моста. Плохо это или хорошо, я не знаю, но я — за развитие города. То здание, которое сейчас разбирают, исполнило свою функцию.

Руководитель компании RID Analytics Елена Ермолаева также считает, что на Инской можно построить любой формат объекта.

— Для жилья, конечно, место шумноватое, но и это возможно. Может, микс сделают какой-то. Вообще тема с ЗПИФами новая, в Новосибирске, наверное, это будет первый опыт такой. Очень интересно, что получится, — говорит Ермолаева.

Директор по управлению проектами и инвестициями «Корпорации ЁЛКА» Максим Марков полагает, что жилье на площадке на Инской, 54 строить нельзя по нормативам правил землепользования и застройки, принятым в Новосибирске. Этот участок 0,23 га, а в Новосибирске жилые дома можно возводить только на площадках 0,35 га.

— В такой точке с таким напряженным трафиком возможно построить жилой суррогат типа апартаментов, гостиницы, либо бизнес-центр. То есть по формальным признакам участок подходит только для коммерческой недвижимости. При этом застройщик сможет вывернуть проект в сторону апартаментов, — говорит Марков. — Но дальше будет вопрос с эффективностью. Нормальных управляемых сервисных апартаментов в Новосибирске пока не существует — это медицинский факт. Есть прецеденты строительства и бросания на произвол судьбы проектов. Из строящихся стоит выделить апартаментный комплекс «Гагаринский», где застройщик принял самое разумное решение: пригласил в качестве партнеров одну из известных в России компаний VALO — крупнейшего оператора апартаментов в Санкт-Петербурге. Если застройщик на Инской пойдет таким путем, то будущее у апарт-комплекса будет прекрасное. Если это будет похоже на «джеты», то будущее ужасное. Гостиница тоже имеет право на жизнь, хотя трафик в локации предельно активный. В случае с бизнес-центром тут будет постоянное путешествие сквозь пробки. Но от безысходности у нас застройщики делают проекты и на Большевичке. Я говорю о проекте Freedom. Когда он откроется, мы получим пробки на Обской и прочих прилегающих улицах, с которых выехать будет вообще невозможно.

Напомним, сейчас в правительстве рассматривается вопрос о возвращении НДС на апартаменты.

Ранее редакция приводила мнения участников новосибирского рынка недвижимости по поводу ЗПИФов. 

Фото Екатерины Маковской

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска недвижимость новосибирска закрытые паевые инвестиционные фонды Елена Ермолаева апартаменты в Новосибирске Александр Назаров RID Analytics Nazarov&Partners


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