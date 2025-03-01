В Казахстан отправили 28 тысяч тюльпанов, выращенных в Новосибирске

Новосибирская компания отправила в Казахстан 28 тысяч тюльпанов разных сортов. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора, сотрудники которого совместно с Новосибирской испытательной лабораторией ФГБУ «ВНИИЗЖ» подтвердили их фитосанитарное благополучие.

— На партию свежесрезанных тюльпанов был оформлен обязательный сопроводительный документ — фитосанитарный сертификат, подтверждающий отсутствие карантинных объектов.

В Новосибирской области выращиванием тюльпанов занимаются несколько тепличных и крестьянско-фермерских хозяйств, в том числе тепличный комплекс Tulpenhuis (с.Криводановка), крестьянско-фермерское хозяйство «Сад Шубиной» (п. Краснообск), а также в теплицах питомника «Сибирские газоны» (п. Кольцово).

По данным Новосибирской таможни, с начала 2025 года в Новосибирскую область ввезено более 9 тонн импортных цветов, в том числе 2 тонны — из Китая. Однако основным поставщиком букетов для горожан является Эквадор. В Новосибирск чаще всего импортируются розы, гвоздики, хризантемы, альстромерии и гипсофилы.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области чаще всего приобретаются авторские букеты. В феврале спрос в этой категории вырос на 80% по сравнению с прошлым годом, а вот средний чек стал больше только на 6%. При этом флористы отмечают, что в Новосибирске набирает популярность тренд по подбору цветов с помощью искусственного интеллекта.