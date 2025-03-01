Подрядчика для монтажа модульного фиджитал-центра ищут в Новосибирске

В Новосибирске объявлен аукцион на закупку и монтаж оборудования для создания «умной» спортивной площадки (модульного фиджитал-центра). Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает ГАУ «Дирекция спортивных мероприятий» Новосибирской области.

Согласно конкурсной документации, модульное спортивное сооружение должно включать в себя киберспортивную зону и открытые спортивные площадки для стритбола, воркаута, ворота для мини футбола, баскетбольную стойку, а также комплект ограждения универсальной площадки с разделением функциональных зон и модульные опоры освещения.

Поставка товара и его монтаж должны осуществляться силами и средствами поставщика в спортивном комплексе на ул. Тюленина. Работы должны быть выполнены до 1 ноября 2025 года.

Начальная цена контракта — 107,5 млн рублей.

Напомним, проект создания фиджитал-центра рассматривался на инвестиционном совете мэрии Новосибирска в декабре 2023 года. Предполагалось, что в его состав войдут киберспортивный клуб и спортивные площадки с зонами Playstation, VR и компьютерной зоной, а также «умной» спортплощадкой.

Ранее редакция сообщала о том, что фиджитал-спорт внесен во Всероссийский реестр видов спорта в феврале 2023 года. Также редакция рассказывала, что предприниматели Новосибирска планируют развивать кибер-спорт.