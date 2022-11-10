В Кемерове в модернизацию сетей электротранспорта будет вложено 3 млрд. рублей

Порядка 3 млрд рублей планируется вложить в модернизацию сетей электротранспорта в Кемерово.

— Мы разрабатываем проект реконструкции трамвайной сети по первому маршруту, планируем подготовить проектное решение по реконструкции десятого маршрута. Сегодня эти задачи уже подтверждены финансированием, и до 2024 года они будут реализованы, — сказал мэр Кемерово Дмитрий Анисимов в ходе выступления на горсовете.

Также он уточнил, что в настоящее время на эти цели из федерального бюджета выделено около 3 млрд рублей, пояснив, что речь идёт об инфраструктурном бюджетном кредите.

— Параллельно мы отрабатываем с правительством региона, пытаемся включиться в федеральные программы для финансирования реконструкцию остальных путей, — добавил Анисимов.

По его словам, полностью заменить трамвайные пути в Кемерово планируется к 2027 году. На первом этапе предполагается модернизировать порядка трети путей. Общая протяжённость трамвайного полотна в Кемерово превышает 95 км.

Во время пресс-подхода Дмитрий Анисимов также сообщил журналистам, что к апрелю 2023 года планируется разработать проект демонтажа старого Кузнецкого моста через Томь. Как сообщалось, он был выведен из эксплуатации в 2000-х годах.

— Старый Кузнецкий мост находится в аварийном состоянии. Рассматривались различные варианты его использования, создания пешеходных зон и восстановление его как автомобильного, но, к сожалению, детальное обследование, с учётом подводной части, существующей надводной части показало, что восстановить его и использовать невозможно, — подчеркнул Анисимов.

Ранее редакция сообщала, что Дмитрий Анисимов назначен мэром Кемерова.