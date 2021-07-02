В Новосибирске на треть увеличилось количество сданных новостроек

За первые шесть месяцев 2021 года в Новосибирске сдано в эксплуатацию 514,564 тыс. кв. метра жилых площадей (130% по сравнению с показателями первого полугодия 2020 года – 394, 635 тыс. кв. метров). 35 домов (415,855 тыс. кв. метров, 7 924 квартиры) – доля многоэтажного жилищного строительства. Еще 6 домов (11,782 тыс. кв. метров, 215 квартир) относятся к категории малоэтажных жилых домов. Что касается индивидуального строительства, за период с января по июнь 2021 года введен 501 дом (86,927 тыс. кв. метров).

Лидируют по объемам ввода капитального жилья Кировский (8 многоэтажных домов – 124,617 тыс. кв. метров, 2528 квартир), Ленинский (8 многоэтажных домов – 89,096 тыс. кв. метров, 1795 квартир) и Октябрьский (6 многоэтажных домов – 61,524 тыс. кв. метров, 1209 квартир) районы.

Из общего объема построенных квартир – 4152 (51%) однокомнатных и студий, 2455 (30,2%) двухкомнатных, 1394 (17,1%) трехкомнатных и 138 (1,7%) четырехкомнатных и более.

Всего с начала 2021 года выполнено под ключ 1689 квартир, что составляет 21% от общего количества (8139) введенных квартир.

Значительная часть новостроек – 68% – относится к каркасному домостроению. Удельный вес панельных домов – 24%, кирпичных – 8%.

Кроме того, с начала года принято в эксплуатацию 110 объектов общественного и производственного назначения, автостоянок и гаражей общей площадью 228,272 тыс. кв. метров, включающих 2450 машино-мест.