В Китае предлагают разрешить российские водительские права

Дмитрий Зверев, заместитель министра транспорта Российской Федерации, в ходе пленарного заседания в Совете Федерации заявил, что китайские власти изучают возможность признания российских водительских удостоверений.

По его словам, этот вопрос активно обсуждается с китайской стороной и Министерством внутренних дел Российской Федерации. Планируется, что российские водительские права станут действительными для индивидуальных поездок на легковых автомобилях.

В настоящее время российские водительские права признаются в странах, которые присоединились к Венской конвенции о дорожном движении. В государствах, которые присоединились к Женевской конвенции, требуется международное водительское удостоверение.

В настоящее время в Китае действительны только местные водительские права. Российские и международные права использовать нельзя. Поэтому, если вы планируете поездку, стоит заранее уточнить требования к документам.

В России, если водитель забыл права дома, он может получить предупреждение или штраф ГИБДД в размере 500 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что новые правила замены водительских прав вводятся с 1 апреля. Нарушителям грозит штраф до 15 000 рублей и отстранение от управления автомобилем.