В России 29 марта можно будет увидеть солнечное затмение

Солнечное затмение 29 марта смогут увидеть в основном жители центральной и северной части России. В Москве при ясной погоде его можно будет наблюдать в течение 48 минут, в Санкт-Петербурге — чуть менее 1,5 часов. Солнце станет тонким серпом прямо среди дня.

В столице затмение начнется в 14:25, а максимум можно будет наблюдать в 14:49, когда Луна закроет 2% солнечного диска. В 15:13 астрономическое явление закончится, передает ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии Николая Железнова.

— Частное солнечное затмение будет отчетливо видно в Мурманске, Архангельске, Санкт-Петербурге и Пскове. Здесь Луна закроет Солнце на 13–40%, в зависимости от местоположения, — отмечали ранее ученые НГУ.

В Санкт-Петербурге луна закроет до 20% солнца, в Мурманске — до 29%.

Новосибирцам и остальным жителям Сибири затмение увидеть, к сожалению, не удастся.

Как поясняют эксперты, в следующий раз затмение ожидается в 2029 году.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске солнечное затмение наблюдалось в октябре 2022 года. Тогда тень Луны закрывала Солнце на более чем 80%.